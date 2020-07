Isabelle Huppert et Lolita Chammah ont donné rendez-vous à Anna Sigalevitch dans la bibliothèque de la Villa Arnaga, devenue le Musée Edmond Rostand, à Cambo-les-Bains, au coeur du Pays Basque. Amoureuses de la région, c'est le lieu que les deux actrices ont choisi pour se raconter.

Les deux invitées : les actrices Isabelle Huppert et Lolita Chammah

Isabelle Huppert et Lolita Chammah sont les deux invitées du Mag de l'été. Fines connaisseuses de la région, les deux actrices ont donné rendez-vous à Anna Sigalevitch à La villa Arnaga, Musée Edmond Rostand. L'auteur vient pour la première fois à Cambo-les-Bains à l’automne 1900 pour soigner une grave maladie pulmonaire : il décide finalement de s'y installer définitivement. Il n'aura alors fallu que 3 ans, de 1903 à 1906, pour que son envie se transforme en oeuvre de pierre, et prenne forme dans cette maison, première création d'un nouveau courant architectural, le style néobasque. Arnaga et ses jardins de 15 hectares sont aujourd'hui classés « Monument historique », labellisé « Jardin Remarquable », « Arbres remarquables » et « Maisons des Illustres ».

Le journal de la culture du mercredi 22 juillet 2020

En 2020, le sculpteur Ipoustéguy aurait eu 100 ans. La Meuse, son département natal, lui rend hommage pendant une saison avec 7 expositions , notamment à Doulcon et à Bar-le-Duc.

aurait eu 100 ans. La Meuse, son département natal, lui rend hommage pendant une saison avec , notamment à Doulcon et à Bar-le-Duc. Sortie en salles aujourd'hui de Madre, le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen . Chouchou des festivals, des critiques et des cérémonies de remise de prix, le prodige du cinéma espagnol signe un film sur une femme endeuillée suite à la disparition de son fils.

. Chouchou des festivals, des critiques et des cérémonies de remise de prix, le prodige du cinéma espagnol signe un film sur une femme endeuillée suite à la disparition de son fils. Le festival Image Sonore qui marie musique de chambre et musique électronique s'ouvre demain, et c'est jusqu'à samedi en Bourgogne.

