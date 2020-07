Philippe Starck a donné rendez-vous à Anna Sigalevitch au cœur du bassin d'Arcachon, adossé à la Dune du Pilat. Le Mag de l’Été pose ses valises La Co(o)rniche, ouvert en 2010 face à la plus haute dune d'Europe, où Philippe Starck a imaginé et conçu un hotel entre la mer, le sable, et les pins.

Philippe Starck © James Bort

L'invité : le designer, décorateur et architecte Philippe Starck

Philippe Starck est connu aussi bien pour ses décorations intérieures que pour ses productions en série de biens de consommation courante. Designer français le plus célèbre au monde, il connaît depuis les années 1980 un succès international. On lui doit notamment la flamme des jeux Olympiques d’Albertville, le yacht de Steeve Jobs, des meubles pour particuliers, la free-box révolution, mais aussi le design des pâtes Panzani ou la conception d'une marina aux Baléares... A travers son concept de « design démocratique », il entend augmenter la qualité des objets et baisser les prix afin de donner le meilleur au plus grand nombre, quand le design était jusqu'alors destiné exclusivement à une élite. Plus récemment, il développe le concept d'« écologie démocratique », en créant notamment des éoliennes personnelles à des prix accessibles.

Le journal de la culture du jeudi 23 juillet 2020

Ouverture aujourd’hui du Festival NAVA jusqu'au 1er août, qui depuis près de 20 ans amène le meilleur du théâtre à Limoux, au milieu des vignes au château de Flandry ou dans l’ancienne cathédrale en ruine d’Alet-les-Bains.

Le rendez-vous photographique de Vichy a débuté vendredi dernier, et c'est jusqu'au 25 octobre. Depuis 8 ans, le festival fait entrer en résonance la ville thermale et la photographie, et célèbre plus particulièrement l'art millénaire du portrait. Cette année, c'est le photographe Charles Fréger qui ouvre le bal, avec sa série Cimarron.

Le chef d'orchestre Raphaël Pichon crée "Pulsations", un festival de musique classique qui commence demain à Bordeaux et qui durera jusqu'au 31 juillet, avec des représentations un peu partout dans la ville.

