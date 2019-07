Chant, cinéma, littérature, Faites entrez l'accusé… Lou Doillon est au micro de Leïla Kaddour-Boudadi pour parler de ses nombreuses passions.

Lou Doillon, 2013 © AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Aujourd’hui, Lou Doillon est l’invitée exceptionnelle du Mag de l’été à l’occasion de son intervention dans le film Haut les filles, de François d’Armanet, et de la tournée de son dernier album, Soliloquy.

Sorti le 3 juillet, le documentaire de François Armanet retrace la révolution rock au féminin à travers les témoignages de 10 chanteuses emblématiques des années 60 à aujourd’hui : Lou Doillon, Brigitte Fontaine, Jeanne Added, Vanessa Paradis…On découvre comment ces figures emblématiques sont allées à l'encontre des genres à travers leurs carrières rock. Lou Doillon explique le choix de l’anglais pour ses chansons, plus ouvert car « on ne précise pas s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon ».

Actuellement, Lou Doillon termine sa tournée de Soliloquy , sorti en février 2019. Dans ce nouvel opus, elle multiplie les références à la musique des années 1980 et signe "Its you", un beau duo avec Cat Power, icone du spleen musical américain.

Le temps d'une émission, évadez-vous dans l'univers de Lou Doillon...

Au programme de l’agenda de la culture

Dans le cadre de son cycle « Summer of freedom », Arte met à l’honneur dans « Stax, le label soul légendaire ! », un documentaire sur une maison de disque de Memphis qui a été le premier label à faire évoluer musiciens blancs et noirs côte à côte. À retrouver ce soir à 23h30.

Danièle Heymann, l’une des habituées de la table de Jérôme Garcin dans « Le Masque et le plume », est décédée hier à l’âge de 86 ans. Ancienne chef de service Culture du Monde, membre du jury du Festival de Cannes en 1987, elle s’est imposée comme une figure éminente de la critique du cinéma française.

Une info exclusive du Mag de L’Eté : Vincent Delerm sortira son premier long métrage Je ne sais pas si c’est tout le monde en octobre prochain. Un documentaire sur l’intime et la mémoire qui récolte les paroles précieuses d’Alain Rochefort, d’Alain Souchon et d’Éléonore Klarwein entre autres.

La poésie du jour :

Augustin Trapenard lit le poème « L’Art » d’Elizabeth Bishop, extraite du recueil Géographie III (1991). Vous le retrouverez à la rentrée tous les jours dans Boomerang, après le journal de 9h.

Programmation musicale

Brother, Lou Doillon

It's you, Lou Doillon & Cat Power

Bad Guy, Billie Eilish