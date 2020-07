Le Mag de l'été quitte le Sud-Ouest pour la région parisienne. Anna Sigalevitch rencontre le violiste devenu réalisateur de films musicaux Bruno Monsaingeon, chez lui, dans sa maison à Montrouge.

Anna Sigalevitch et Bruno Monsaingeon © Radio France / Anna Sigalevitch / France Inter

L'invité : le réalisateur de documentaires sur la musique Bruno Monsaingeon

Violoniste, cinéaste, essayiste, Bruno Monsaingeon est surtout connu pour ses nombreux films consacrés à la musique et aux musiciens : Glenn Gould, Sviatoslav Richter, Yehudi Menuhin... Il a également publié Mademoiselle, entretiens avec Nadia Boulanger, mais aussi Richter : Écrits et conversations ou encore Passion Menuhin. Une vie entière consacrée à la musique et à diffuser la parole des musiciens qui la font vivre. Bruno Monsaingeon a donné rendez-vous à Anna Sigalevitch chez lui, à Montrouge, en région parisienne.

Archet de Yehudi Menhuin © Radio France / Camille Poux-Jalaguier / France Inter

A la rencontre du pianiste Piotr Anderszewski

Anna Sigalevitch a également rencontré Piotr Anderszewski, à propos de qui Bruno Monsaingeon a réalisé le documentaire Le Voyageur intranquille, traité à la manière d'un « road-movie ». Le pianiste se livre derrière la caméra de Bruno Monsaingeon sur ses sentiments et ses réflexions lors d'un voyage en train à travers sa Pologne natale.

Le journal de la culture du lundi 27 juillet 2020

Le Christine Cinéma Club , cinéma mythique au cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, propose jusqu'au 18 août un cycle American Summer, avec des classiques comme La Dame de Shanghaï d’ Orson Welles , et les plus grands films récents américains comme Thelma & Louise de Ridley Scott .

donnent rendez-vous au public tous les jours jusqu’à vendredi dans le petit village de Forcalquier, à la fois rendez-vous intimiste et événement international qui accueille les grands noms de la scène musicale classique. La Maison Maria Casarès, située à égale distance d’Angoulême, de Limoges et de Poitiers, propose jusqu'au 20 août un festival qui allie représentations théâtrales et gastronomie locale, avec des apéro-spectacles partagés sous les tilleuls du parc.

