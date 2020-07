Pour cette deuxième émission en direct à Marseille, Anna Sigalevitch tend son micro à l'auteur de science-fiction Alain Damasio qui s'est fait connaître pour ses dystopies et romans d'anticipation politique.

L'auteur Alain Damasio, ici au festival de Gerardmer en 2014 © AFP / Sébastien Bozon

L'invité : l'écrivain Alain Damasio

La Zone du Dehors est le premier texte long de l'écrivain Alain Damasio. Vendu à plus de 50 000 exemplaires, ce roman d’anticipation s’intéresse aux sociétés de contrôle sous le modèle démocratique inspiré des travaux de Michel Foucault et Gilles Deleuze.

Mais l'écrivain se fait connaître du grand public grâce à La Horde du Contrevent qui reçoit le grand prix de l’imaginaire 2006. Ce livre que l'auteur a mis sept ans à écrire - quatre ans de sédimentation dans le Vercors, et trois ans de rédaction en Corse - est désormais considéré comme un classique du genre. Dans ce livre-univers, chacun des 23 personnes est signalé par un glyphe qui lui est propre. Cette oeuvre comprend non seulement un roman, mais également la bande-son imaginée et composée par le musicien Arno Alyvan.

Pour la première fois dans sa carrière d'écrivain, son nouveau roman est très attendu par le public et par la presse. En avril 2019 paraît finalement Les Furtifs, son troisième et dernier roman, aux éditions La Volte. Il est élu livre de l'année par Livres Hebdo.

A la rencontre de la bédéiste Lisa Mandel

Anna Sigalevitch rencontre l'autrice de bande-dessinée marseillaise Lisa Mandel. De sa production on retiendra notamment Princesse aime princesse ainsi que HP, une série documentaire sur les hôpitaux psychiatriques. Après sa rencontre avec la sociologue Yasmine Bouagga, elles créent Sociorama chez Casterman, collection de bande-dessinée sociologique mariant le travail d'un dessinateur et d'un sociologue. Elles se retrouveront pour passer plusieurs mois dans la jungle de Calais et en tireront un livre Les nouvelles de la jungle... Le 19 juin dernier, elle publie la 365ème planche de son journal de bord Instagram... Alors, à quoi a ressemblé pour elle cette Année exemplaire ?

