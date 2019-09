Bleues, jaunes, rouges ou vertes... Les prunes appartiennent à deux grandes espèces : Prunus Domestica dont sont issues les Reine-Claude, Mirabelle et Quetsche, et Prunus Salicinia ou prunier du Japon qui produit des fruits plus gros et très colorés comme la Grenadine.

Crumble de reines-claudes de Christophe Saintaigne. © Radio France / François-Régis Gaudry

Crumble de Reine-Claude à la verveine et aux noix

Une recette de Christophe Saintagne, chef du restaurant Papillon, 8 rue Meissonier à Paris, XVIIe.

Les ingrédients pour 4 personnes

- 1,5 kg de reines-claudes (très mûres et peu mûres)

- 1 dizaine de feuilles de verveine

- 10 graines de fenouil

Pour la pâte :

- 100 g de beurre

- 100 g de sucre roux non raffiné

- 100 g de poudre d’amandes

- 100 g de farine

- 1 poignée de cerneaux de noix

Matériel :

- 1 plat à gratin

- 1 grand bol

La recette

Couper les reines-claudes en deux et les dénoyauter.

Dans un plat à gratin, disposer les demies reines-claudes sur la tranche, en rosace.

Intercaler les feuilles de verveine entre les reines-claudes.

Assaisonner d’une dizaine de tours de moulin de fenouil.

Préparation du crumble :

Dans un grand bol mettre le beurre en pommade, le sucre roux non raffiné, la poudre d’amandes et la farine.

Ajouter les cerneaux de noix légèrement concassés.

Mélanger à la cuillère ou à la main afin d’obtenir une texture sableuse.

Disposer grossièrement à l’aide d’une cuillère la préparation sur les reines-claudes.

Mettre le plat dans le four durant 35 minutes à 180°.

Le crumble doit être caramélisé sur le dessus.

Servir une fois tiède.

Pour aller plus loin

Le site de l’Association nationale Prune : www.laprune.org