Cette semaine, François-Régis Gaudry vous propose une recette de poulet à l'estragon à la cuisson longue à feu doux, ce qui aura pour résultat des chairs confites et juteuses, qui se détachent des os, avec un peau dorée et craquante. Quant au jus obtenu, il sera vert et incroyablement parfumé !

Poulet à l'estragon © Getty / Joff Lee

Le Poulet à l’estragon de la maman d’Anne-Sophie Pic (cheffe trois étoiles à Valence)

1 beau poulet fermier

1 gros bouquet d’estragon

6 gousses d’ail (non épluchées)

50 g de beurre

Huile

Sel

Préchauffer le four à 150°C. Déficeler le poulet et écartez légèrement les ailes et les cuisses.

Dans une cocotte ou un grand plat en verre, verser un généreux filet d’huile d’olive, disposer la moitié des brins d’estragon dans le fond et l’autre moitié dans le coffre du poulet, avec deux belles pincées de sel.

Disposer le poulet dans la cocotte, le masser avec le beurre. Verser également un filet d’huile d’olive, et deux autres pincées de sel sur la volaille. En absorbant l’humidité, le sel rendra la peau plus croustillante.

Disposer les gousses d’ail entières et non épluchées autour du poulet.

Enfourner pendant 3 heures, en prenant soin de retourner régulièrement le poulet pour une cuisson homogène.

Dégustez !