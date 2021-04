Une fois n'est pas coutume, François-Régis Gaudry troque les étals des marchés et la cuisine de saison pour la cuisine... de placard !

Vinaigrette à l'huile de sardines en boite © Radio France / François-Régis Gaudry

Alexandre Mazzia chef du restaurant « AM par Alexandre Mazzia », 9 Rue François Rocca, 13008 Marseille © Radio France / François-Régis Gaudry

La recette : vinaigrette à l’huile de sardines en boîte

Une recette d’Alexandre Mazzia chef du restaurant « AM par Alexandre Mazzia », 9 Rue François Rocca, 13008 Marseille |

Ingrédients :

Huile d’une boîte de sardines

1 orange sanguine

1 citron (bergamote)

Noix de cajou

Graines de tournesol

Graines de sésame

Graines de courge

Vinaigre de cidre ou de pommes

Cumin

Galanga séché (ou gingembre)

Recette :

Ouvrir une boite de sardines et récupérer l’huile dans un saladier.

Incorporer le jus de l’orange et du citron. Mélanger avec une fourchette.

Ajouter le vinaigre (éviter le vinaigre de vin rouge qui serait trop tanique).

Pour l’allonger, vous pouvez ajouter en fonction de la saison, un écrasé de tomates ou de fraises.

Parsemer ensuite les graines de courge, de tournesol, de sésame, les noix de cajou, le cumin et le galanga.

Vous obtiendrez une vinaigrette au goût subtil de sardine avec une belle acidité grâce aux agrumes et du croquant avec les graines et les noix de cajou.

*(surtout ne pas ajouter de sel)

A déguster sur une tartine.

Bon appétit !

Les sardines la Perle des Dieux

Pêchées à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en pleine saison, et emboîtées dans les heures suivant la pêche, découvrez nos sardines au goût unique. Qu’elles soient classiques, gourmandes, grillées ou à poêler, les recettes de nos sardines s’accompagnent de subtiles saveurs et des meilleurs ingrédients rigoureusement sélectionnés. Naturellement riches en Oméga, le petit poisson bleu est un véritable allié pour votre santé !

Sardines Millésimes

Quand l’Art s’invite dans les conserves de sardines, il nous offre une déclinaison de boîtes de sardines millésimées hautes en couleurs et pleines de féminité. Depuis 2004, 2 artistes peintres locales, Delphine Cossais et Coralie Joulin nous dessinent les plus belles aventures de Mlle Perle et Mlle Lulu, égéries de La Perle des Dieux. Des œuvres en édition limitée qui subliment ces délicieuses sardines à l’huile d’olive vierge extra qui se bonifient avec le temps.