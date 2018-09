Les astuces de François-Régis Gaudry pour cuisiner ce mollusque.

Seau de moules cuites à la vapeur avec du persil frais, du citron et du pain, photographié sur l'appareil photo Hasselblad H3D2-39mb © Getty / LauriPatterson

Les recettes du jour

Les moules doivent être nettoyées (grattées, lavées et ébarbées).

Pour un repas, on compte un litre de moules par personne, soit environ 700 à 800 g. Pour une entrée, comptez ½ litre.

Les moules au sauna

Sous le couvercle d’une grande marmite, à feux doux, laisser les moules s’ouvrir, en les remuant délicatement avec une spatule en bois.

Au bout de quelques minutes (temps variable selon la quantité), quand les moules sont toutes ouvertes, il ne reste plus qu’à déguster.

Les moules à la marinière

Éplucher et ciseler finement 2 échalotes, les faire revenir dans une grosse noix de beurre au fond d’une marmite, avec les queues d’un bouquet de persil plat ciselées.

Ajoutez une branche de thym, une feuille de laurier et environ 20 cl de vin blanc.

Quand les échalotes sont fondues, ajouter les moules, couvrir la marmite à feu vif, secouer régulièrement pour que la cuisson soit uniforme.

Ajouter les feuilles ciselées du bouquet de persil et déguster.