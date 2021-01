Bonne pour la santé, vegan et énergisante... c'est la graine de chia, très riches en fibres et protéines. On peut même en faire de la pâte à pizza !

Gros plan de mains tenant des graines de chia. © AFP / ROMONA ROBBINS PHOTOGRAPHY / IMAGE SOURCE

La graine de chia (prononcer "tchia") est un super aliment millénaire, vegan et sans gluten. La variété appelée Monca est particulièrement riche en oméga-3 (19,5 g d'omega-3 pour 100 g), en protéines et en fibres.

Elle permet de lutter contre les maladies cardio-vasculaires, elle favorise la perte de poids et elle a un effet énergisant... C'est pas mal d'avoir un fournisseur de chia en France ! Les bienfaits de cette graine sont nombreux !

Vous en découvrirez davantage dans cette vidéo :

Recette du Pain minutes aux graines de chia de la pâtissière naturopathe Jennifer Hart- Smith

• 80g de farine de riz ou de sarrasin complet

• 70g de flocons d’avoine

• 90g graines de lin

• 70g de graines de tournesol

• 40g de psyllium (herbe mucilagineuse en pharmacie et en boutique bio)

• 1 c. à c. de poudre à lever

• 2 pincées de sel

• 35 g d’eau chaude

• 2 c. à s. d’huile d’olive

(Vous pouvez aussi utiliser du bicarbonate alimentaire, mais celui-ci colore les petits pains en vert en présence des graines de tournesol)

Préparation de la pâte

Préchauffez le four à 180 °C, mélangez la farine de riz complet, les graines de lin, les flocons d’avoine et de tournesol, le psyllium, la poudre à lever, et le sel.

Versez l’eau chaude et l’huile d’olive tout en remuant à l’aide d’un fouet. Au bout de quelques minutes, formez les petits pains. Passez vos mains sous l’eau pour éviter que la pâte ne colle et formez une dizaine de petits pains.

Disposez les petits pains sur la plaque du four préalablement tapissée de papier sulfurisé en espaçant de 15 centimètres. Faites-les cuire pendant 40 minutes à 180 °C.

(Vous pouvez aussi préparer la pâte la veille afin de favoriser la digestion des graines et le réseau du gel mucilage. En pain burger c’est merveilleux et en pâte à pizza n’en parlons pas)

Bon appétit !