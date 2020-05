Comment ce cacao a-t-il affronté la crise sanitaire ?

Fèves de cacao bio séchées dans un sac de jute. © Getty / Gustavo Ramirez

Le cacao étant une matière première mondialisée, dépendante de nombreux marchés qui se sont retrouvés confinés, on pouvait penser que ça allait être chaud cacao ! Certains observateurs avaient même pointé des risques de pénurie dans une période où les ventes de chocolat se sont envolées.

Je ne parle pas évidemment des artisans chocolatiers qui ont sacrifié leur fêtes de Pâques sur l’autel du confinement, mais du rayon tablettes des grandes surfaces où les consommateurs sont manifestement venus chercher un peu de réconfort. Pour autant, le cacao semble avoir résisté, comme nous explique Christophe Eberhart. Il est expert en cacao et co-fondateur de la marque Ethiquable.

La recette : le mi-cuit au chocolat

Une recette de Suzy Palatin, autrice de nombreux livres de cuisine.

Suzy Palatin a fait un jour goûter cette recette au grand pâtissier Pierre Hermé, qui l’a qualifié de « Meilleur gâteau au chocolat du monde ».

Ingrédient :

250 g de chocolat pâtissier à 60 ou 70 %

250 g de beurre

250 g de sucre

70 g de farine

4 œufs

Matériel :

Un moule à manquer de 24/25 cm de diamètre (idéalement en silicone).

Préchauffer le four à 200°C.

Faire fondre au bain marie ou au micro-ondes le chocolat. Ajouter le beurre pommade coupé en morceaux et bien mélanger à l’aide d’un fouet, pour obtenir une texture lisse. Débarrasser dans un saladier ou un cul de poule. Ajoutez le sucre et mélanger. Ajoutez la farine, et mélangez à nouveau énergiquement, pour éviter les grumeaux. Casser les œufs dans un bol et les battre en omelette. Les ajouter à l’appareil chocolatée et bien mélanger.

Verser la pâte à gâteau dans un moule à manquer, préalablement beurré et fariné.

Baisser le thermostat à 150°C. Enfourner pendant 30 mn.

Laisser refroidir 10 minutes et démouler. Vous devez obtenir un gâteau avec une légère croûte et un cœur moelleux, fondant et crémeux à souhait.

Pour aller plus loin :

Le site web d'Ethiquable.