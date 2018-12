À quelques jour de la Saint-Sylvestre, François-Régis Gaudry nous présente la célèbre pâte à tartiner.

Un peu de tarama © Maxppp / I. Rozenbaum & F. Cirou/AltoPress

Le tarama est une "pommade de la mer" composée d’œufs de cabillaud, de mie de pain, d'huile végétale et de jus de citron, et qui se mange à l'apéro étalée sur des blinis.

D'origine méditerranéenne, Grecs et Turques se disputent la paternité du produit.

Un vrai tarama naturel sera de couleur blanc cassé et non pas rose comme on peut le voir parfois à cause de l'ajout de colorant.

► La recette d'Andréas Mavrommatis