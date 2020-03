View this post on Instagram

Christophe Monet, chef du Shangri-La, explique et montre, étape par étape, depuis le légume lavé jusqu'à l'assiette, comment faire des salsifis en spaghettis. Une recette de saison, simple, rapide eet délicieuse, à découvrir ! 👉 écoutez chaque dimanche à 11h : #OnVaDeguster avec @frgaudry . 👉 et chaque dimanche à 7h24, découvrez le marché de @frgaudry est, cette semaine, consacré aux salsifis ! LA RECETTE Ingrédients : 4 salsifis 1 noix de beurre 1 pincée de sel 1 citron - Laver les salsifis puis les peler avec l’économe lisse afin qu’ils soient le plus blancs possible. - Couper leurs extrémités et les plonger dans l’eau citronnée afin d’éviter l’oxydation. - A l’aide de l’économe cranté peler les salsifis en les faisant tourner pour obtenir une julienne de légumes (Alternative : détailler les salsifis en julienne à l’aide d’un couteau) - Les salsifis doivent ressembler à des spaghetti - Placer les spaghetti dans l’eau citronnée pendant quelques minutes - Les égoutter - Dans une poêle à feu vif, déposer une noix de beurre et lorsque celui est moussant ajouter les salsifis, les saler et couvrir - Faire cuire à l’étuvée pendant environ 2 mn - Attention à ne pas les colorer afin de garder leur côté nacré et leur blancheur - Servir