Direction Lille, pour croquer ce qui est devenu un monument historique : la frite, ce bâtonnet de pomme de terre dont le Nord de la France se dispute la paternité avec nos voisins belges.

Cornet de frites © Radio France / François-Régis Gaudry

Parmi les 500 baraques à frites que comptent le Nord et le Pas-de-Calais, je suis tombé sur une nouvelle enseigne qui a décidé de signer l’armistice entre le plat pays et les Hauts-de-France : c’est la friterie Meunier qui utilise, pour réconcilier tout le monde, les deux graisses, végétale et animale, pour saisir ses frites. Et dans le cornet, on obtient de magnifiques bâtonnets dorés.

Arnaud Meunier dans sa friterie © Radio France / François-Régis Gaudry

La friterie Meunier est une enseigne qui défend la frite fraîche, artisanale et d’inspiration franco-belge à un prix démocratique : 2,90 euros le cornet. Mais pas sûr que ce prix pourra rester fixe éternellement, compte tenu de la pénurie de de certaines matières premières alimentaires.

En effet, la pénurie d’huile de tournesol menace clairement la frite. L’Ukraine, qui assurait 50 % du commerce mondial d’huile de tournesol, n’arrive plus à exporter sa production depuis le début de l’invasion russe, le 24 février dernier. Résultat : cette huile se fait rare et son prix a enflé de 50 % en quelques mois.

Comment réagissent les frituristes (c’est comme cela qu’on appelle les artisans de la frite) ? Soit ils répercutent le coût de l’huile de tournesol sur le cornet qui est passé en moyenne de 3 € à 3,50 €. Soit ils se tournent vers d’autres matières grasses, mais c’est un pari compliqué : certains commerçants remplacent une partie de l’huile de tournesol par l’huile de colza mais à petit dose, pas au-delà de 30 % car l’huile de colza prend le dessus et donne paraît-il un curieux goût de poisson à la frite. Il y a aussi la tentation de l’huile de soja ou l’huile de palme. Mais là, problème : ce sont des huiles pas très propres, accusées de contribuer à la déforestation et de contenir des OGM (pour le soja). Ca donnerait presque envie, même pour le journaliste chauvin que je suis, de promouvoir la frite Belge cuite au blanc de boeuf. Mais en disant cela, je risque de me mettre les végans à dos...