A l’approche des fêtes de fin d’année, intéressons-nous à la tradition de ce dessert de saison qui va bientôt s’inviter sur les tables de nos réveillons

Bûche cacao marron © Radio France / François-Régis Gaudry

Une bûche en forme de sucette géante chez la maison Dalloyau, un trompe l’œil de cabosse de cacao chez Nicolas Paciello, le paysage de la montagne sainte-Victoire en version comestible chez Lenôtre… Les bûches de nos pâtissiers rivalisent cette année de créativité et d’ingéniosité mais elles finissent par ressembler à tout sauf à des bûches.

Sauf peut-être chez l’artisan parisien Sébastien Gaudard qui revendique une pâtisserie traditionnelle et des bûches qui vont certainement rappeler des souvenirs d’enfance à nos auditeurs. Sébastien Gaudard est d’autant plus attaché à la bûche que le destin lui a fait un sacré clin d’œil quand il s’est installé en 2011 au 22 rue des Martyrs dans le IXe arrondissement de Paris : la pâtisserie qu'il venait d'acquérir appartenait au petit-fils de l'inventeur de la bûche.

Peut-on se lancer dans la réalisation d'une bûche quand on n'a pas trop d'expérience en pâtisserie ?

Si on limite la bûche à cette génoise roulée et fourrée d’une crème, l’exercice est à la portée de tout cuisinier et toute cuisinière. Le pâtissier Sébastien Gaudard nous a d’ailleurs confié une recette de bûche à la crème de marrons et aux poires fondantes qui est tout à fait praticable à la maison, pour un résultat étonnant, à prix plus raisonnable que dans une pâtisserie.

Et pour ceux qui sont un peu plus flemmards, il y a cette boîte, une bûche en kit, baptisée Presque tout pour préparer une bûche aux saveurs de forêt noire.

Puis pour ceux qui ont la chance de vivre à Paris IXe, un concours de dessins d’enfants est lancé et Sébastien Gaudard offrira des lots pour les plus beaux dessins.

La recette : bûche cacao marron

Une recette du chef pâtissier Sébastien Gaudard.

Ingrédients (pour 6 à 7 personnes)

- 4 marrons glacés

- quelques petites feuilles d'arbres du jardin

- biscuits au caco

- crème de marron

Le biscuit au caco

- 3 œufs

- 20 g de cacao en poudre

- 20 g d'amidon de maïs

- 20 g de farine

- 70 g de cassonade blonde

- 35 g de beurre

- une cuillère à café rase de miel (avec une préférence pour le miel de châtaignier et ses notes corsées)

Préchauffer votre four à 210°C.

Faire fondre 35 g de beurre, ajouter ensuite une cuillerée à café rase de miel.

Casser et séparer les 3 blancs d'œufs des 3 jaunes que vous réserverez. Disposer les blancs (à température ambiante) dans un saladier pour les monter en neige en vitesse moyenne. Ajouter la cassonade blonde en 4 fois.

Une fois les blancs fermes, ajouter les jaunes d’œuf et mélanger. Incorporer une cuillère à soupe de cette préparation au mélange beurre-miel fondu. Réserver.

Ajouter en fine pluie mes pesées biscuits au cacao sur le reste des œufs montés en vous aidant d’une maryse ou d’une cuillère en bois. Mélanger intimement en partant du centre vers l'extérieur. Ajouter délicatement la préparation précédente.

Une fois la préparation homogène, étaler délicatement un rectangle, format 25x40 cm et d’une épaisseur régulière, sur un morceau de feuille de papier cuisson.

Glisser au four à 210°C pour 10 à 12 min. Pour vérifier la cuisson, toucher le biscuit avec le plat de la main pour s’assurer qu’il ne colle pas et qu’il offre une légère résistance. Retirer le biscuit de sa plaque de cuisson, et le couvrir d’un torchon propre et sec.

La crème aux marrons

- 500 g de pâte de marrons (ou broyer des marrons cuits sous vide dans un robot ménager)

- 230 g de crème de marrons

- 200 g de beurre frais

Mélanger la crème et la pâte de marrons. Ajouter le beurre puis fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse. En réserver 300 g au réfrigérateur pour le décor.

Assemblage

Casser grossièrement 3 marrons glacés, le 4e servira au décor. Étaler de manière régulière la crème aux marrons sur la génoise, puis parsemer les morceaux de fruit.

Rouler le rectangle de biscuit pour obtenir un boudin de 25 cm de longueur. Le serrer en vous aidant de la feuille de papier cuisson dans laquelle vous la roulerez. Réserver 2 heures au réfrigérateur.

Badigeonner la bûche avec le restant de crème marron puis utiliser le dos d’une cuillère ou une spatule de pâtissier pour simuler l’écorce de l’arbre.

Placer le marron glacé restant, et disposer quelques feuilles autour.

Le conseil de Sébastien Gaudard

« Pour renforcer la note chocolatée de ce dessert, je vous recommande de faire fondre un peu de chocolat pour le faire “dégouliner” au sommet de la bûche avant de disposer le décor. »

Le kit « Presque tout pour préparer une bûche aux saveurs de forêt noire »

Le Kit est vendu dans une boîte qui s’appelle « Presque tout pour ». Dans ce kit, on trouve tous les ingrédients secs pré-pesés pour pouvoir monter sa même sa propre bûche.

Le mode d’emploi est simple, il reste les éléments frais à ajouter : œufs, crème, beurre. Il suffit de suivre la recette.

Prix public : 27,00€ - Disponible en précommande en boutique et sur le site www.sebastiengaudard.com

Informations pratiques :

Sébastien Gaudard, chef pâtissier

22 rue des Martyrs, 75009 Paris

1 rue des Pyramides, 75001 Paris

01 71 18 24 70

www.sebastiengaudard.com