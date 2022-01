Direction tout schuss vers les Alpes, pour découvrir un fromage bonne pâte.

Le Reblochon fermier © SIR-L.MADELON

Son nom vient du verbe « re-blocher », qui signifie, en patois savoyard, “pincer les pis de la vache une deuxième fois.” Oui car au XIIIe siècle dans les alpages de la vallée de Thônes, en Haute-Savoie, le fermier qui exploitait un alpage devait rétribuer son propriétaire en fromage. Alors, il pratiquait ce qu’on appelle une traite incomplète : il trayait une première fois ses vaches pour son propriétaire mais il s’adonnait à une deuxième traite en douce pour son usage personnel. Et de cette petite fraude, est né le Reblochon, ce fromage au lait cru de vache, à pâte pressée et à croûte lavée.

Vache de Haute-Savoie / SIR-L.MADELON

Aujourd’hui, ce reblochon n’a plus rien de clandestin, il est même officiellement reconnu par une Appellation d’Origine Protégée. C’est ce que je suis allé vérifier à la Ferme de la Jalouvre, chez Karine et Michel Fournier, un couple de producteurs qui reblochent dans le pays du reblochon, le massif des Aravis, sur la commune du Grand-Bornand en Haute-Savoie.

Sur 130 producteurs fermiers, il y en a donc seulement 3 en agriculture biologique, dont notre couple de la Ferme de la Jalouvre. En effet, le bio n’est pas forcément considéré par les producteurs et par les consommateurs comme une valeur ajoutée, car le reblochon a déjà une image de fromage traditionnel et naturel. Comme pour d’autres AOP de montagne, le cahier des charges du reblochon s’appuie sur un pastoralisme d’alpage qui est, par tradition et par conviction, respectueux de l’environnement et du bien-être animal. La vraie différence qu’il faut faire, ce n’est pas tellement entre le bio et le non bio mais plutôt entre une reblochon fermier et un reblochon laitier.

Karine et Michel Fournier-Bidoz producteurs de Reblochon fermier © Radio France / François-Régis Gaudry

Informations pratiques :

Karine et Michel Fournier-Bidoz sont producteurs de reblochon fermier avec l’appellation AB, face à la chaine des Aravis.

Karine s’occupe de la fabrication du fromage et Michel de la production des champs et des soins aux bêtes.

Ils ont été des précurseurs dans le bio, puisque la famille de Michel avait labelisé la ferme en 1994. Ils ont été médaillés en 2006 et 2007 au Salon de l’Agriculture pour leur délicieux reblochons.

Vous pouvez les retrouver l’hiver dans leur ferme entre le Grand-Bornand et le Chinaillon, et l’été dans leur ferme d’alpage entre mai et octobre sur la route du Col de la Colombière.

sont producteurs de reblochon fermier avec l’appellation AB, face à la chaine des Aravis. Karine s’occupe de la fabrication du fromage et Michel de la production des champs et des soins aux bêtes. Ils ont été des précurseurs dans le bio, puisque la famille de Michel avait labelisé la ferme en 1994. Ils ont été médaillés en 2006 et 2007 au Salon de l’Agriculture pour leur délicieux reblochons. Vous pouvez les retrouver l’hiver dans leur ferme entre le Grand-Bornand et le Chinaillon, et l’été dans leur ferme d’alpage entre mai et octobre sur la route du Col de la Colombière. le site de l’AOP Reblochon www.reblochon.fr