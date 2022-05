Une fois n'est pas coutume, François-Régis Gaudry nous raconte des salades ce matin...

Le mesclun © / François-Régis Gaudry

Le mesclun désigne à l’origine un mélo-mélo de plantes, pour la plupart sauvages, qu’on cueillait autrefois dans les champs, les vignes, les garrigues et les jardins, et qui constituait l’un des piliers alimentaires du régime méditerranéen : on associait le pourpier, la roquette, le pissenlit, le cresson de terre, le cerfeuil et autres sauvageonnes et on les assaisonnait simplement d’huile d’olive et de sel.

Aujourd’hui, ce mesclun a été domestiqué, y compris par nos amis de l’agroalimentaire qui redoublent de créativité pour nous proposer des sachets tout prêts de pousses tendres. Mais moi je vous propose de retrouver le goût du vrai mesclun paysan, authentique et sans plastique ; c’est le mesclun d’une maraîchère bio dans le département de l’Ile-et-Vilaine. Nous étions la semaine dernière à Rennes au Marché des Lices pour la galette saucisse, nous y retournons aujourd’hui pour le mesclun… d’Annie Bertin !

Annie Bertin, maraîchère © / François-Régis Gaudry

Un bon mesclun, c’est au minimum 5 variétés de salades différentes, avec des textures variées et un équilibre de saveurs entre l’amertume, la douceur et le piquant. Plus un mesclun est varié dans ses goûts, plus il réclame un assaisonnement minimal ! C’est le mesclun qui doit s’exprimer, pas l’égo du cuisinier.

Le mesclun que je vous ai apporté, est composé de roquette, de pousses de moutarde, de feuilles dechênes, de tétragones, et de mâche. Vous allez l’essayer à la maison avec un simple filet d’huile d’olive ou de colza, une pincée de sel, un trait de jus de citron ou de vinaigre de vin, et éventuellement un touche d’ail haché pour ceux qui veulent lui donner l’accent méditerranéen. Et dernière opération : on n’oublie pas de bien mélanger le mesclun dans le saladier, pour assouplir ses fibres. Dans le sud, on dit qu’il faut “fatiguer” le mesclun.

