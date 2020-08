Nos critiques ont-ils aimé "Puck, lutin de la colline" de Rudyard Kipling, "Le Cafard d'Ian McEwan, "Lettres du mauvais temps" de Jean-Patrick Manchette, "Au cœur d’un été tout en or" d'Anne Serre et "La vie est un roman" de Guillaume Musso ?

Regards croisés de vos chers critiques

Patricia Martin (France Inter)

(France Inter) Olivia de Lamberterie (Elle)

(Elle) Michel Crépu (NRF)

(NRF) Arnaud Viviant (Transfuge)

"Puck, lutin de la colline" de Rudyard Kipling

▶︎ Chez Robert Laffont, Collection Bouquins

Un conte pour enfants, paru en 1906, constitué de courtes histoires entrecoupées de poèmes et de chansons, et dont le narrateur, Puck, un lutin sorti d’un songe d’une nuit d’été, fait rêver deux enfants en leur racontant la geste celtique et les épisodes de l’histoire britannique.

"Le Cafard" d'Ian McEwan

▶︎ Chez Gallimard

Le cafard Jim Sams prend possession du corps du Premier ministre britannique avec une mission : porter la voix du peuple. McEwan, très hostile au Brexit, dénonce dans la préface de cette fable le masochisme et le chauvinisme des Anglais, et les politiciens cyniques qui les dirigent.

"Lettres du mauvais temps" de Jean-Patrick Manchette

▶︎ Chez Table Ronde

De Jean-Patrick Manchette, le père du néo-polar disparu en 1995, on publie la correspondance inédite 1977-1995 sous le titre Lettres du mauvais temps. Lettres à Jean Echenoz, James Ellroy, Robin Cook, Enki Bilal, Philippe Labro, mais aussi à sa banque ou à ses employeurs. Des lettres tantôt tendres, tantôt au vitriol, des lettres situationnistes, où il parle autant du polar, de la BD et du cinéma que de leur économie marchande.

"Au cœur d’un été tout en or" d'Anne Serre

▶︎ Chez Mercure de France

Goncourt de la nouvelle. Dans ce recueil de 33 textes, elle mélange le vrai et le faux, ses souvenirs et ses rêves, « je » féminin et le « je » masculin, fait apparaître Fellini, Buñuel, Hitchcock, Sofia Loren, Audrey Hepburn, Tolstoï, Beckett et son cher Vila-Matas.

"La vie est un roman" de Guillaume Musso

▶︎ Chez Calmann-Lévy

La narratrice est une romancière américaine, Flora Conway, dont la fille de 3 ans, Carrie a disparu alors, dit-elle, « que nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn ». Or, la porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes, et l’enquête de police ne donne rien. Flora en prend alors au Français qui l’a créée, Guillaume Musso, alias Romain Ozorski…

