Nos critiques croisent leurs regards sur "Le cas Richard Jewell" de Clint Eastwood, "Lettre à Franco" d'Alejandro Amenabar, "Dark Waters" de Todd Haynes, "Judy" de Rupert Goold, "L’état sauvage" de David Perrault, "Mes jours de gloire" d'Antoine de Bary, "Cyrille, agriculteur, 30 ans..." de Rodolphe Marconi.

Avec les critiques du Masque & la Plume

Sophie Avon (Sud-Ouest)

Pierre Murat (Télérama)

Nicolas Schaller (L'Obs)

Charlotte Lipinska (Vogue)

"Le cas Richard Jewell" de Clint Eastwood

Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Olivia Wilde, Jon Hamm.

En 1996, Richard Jewell, ex-policier chargé de sécurité aux JO d’Atlanta, découvrit un sac à dos contenant une bombe prête à exploser, lança l'alarme et évita un carnage. Mais le FBI le suspecta d’avoir posé lui-même la bombe tandis que la presse le traîna dans la boue, et plus particulièrement la journaliste d’Atlanta, Kathy Scruggs (Olivia Wilde). Trois mois plus tard, le soupçon qui pesait sur Richard Jewel fut levé.

"Lettre à Franco" d'Alejandro Amenabar

Avec Karra Elejalde. Pendant l’été 1936, les militaires nationalistes prennent le pouvoir dans la ville de Salamanque, dont Miguel de Unamuno est le recteur de l’université. Il soutient le jeune général Franco (Santi Prego) jusqu’au moment où se multiplient, autour de lui, les arrestations arbitraires. Unamuno ouvre alors les yeux, et, dans un discours à l’université resté célèbre, s’en prend au nouveau pouvoir et ne doit d’échapper au lynchage qu’à l’intervention de la femme de Franco, Carmen.

"Dark Waters" de Todd Haynes

Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins.

Le film retrace le combat de l’avocat Robert Bilott (Mark Ruffalo) qui dénonça, en 2016, les pratiques toxiques de l'entreprise chimique DuPont, dont il avait été le conseil. La multinationale rejetait des déchets indestructibles provenant de la fabrication du Téflon, polluant l'eau à Parkersburg (Virginie) et empoisonnant les habitants et les animaux. Le combat de Billott allait durer dix-sept ans.

"Judy" de Rupert Goold

Le biopic de Judy Garland, incarnée par Renée Zellweger, rôle qui lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice. Le film la portraiture à la fin des années 1960, quand la star d’Hollywood, broyée par le système et ruinée, s’apprête à donner une série de concerts à Londres, alors que sa voix s’est fragilisée au fil du temps. Le film est l’adaptation de la comédie musicale de Peter Quilter, donnée à Broadway en 2012.

"L’Etat sauvage" de David Perrault

Avec Alice Isaaz, Kevin Janssens, Deborah François.

Alors qu'en 1861, la guerre de Sécession fait rage, une famille de colons français décide de fuir le Missouri et traverse le pays pour prendre un bateau qui les ramènera en France. Il y a le père (Bruno Todeschini), la mère (Constance Dollé) et leurs trois filles, plus un ancien mercenaire chargé de veiller sur eux (Kevin Janssens).

"Mes jours de gloire" d'Antoine de Bary

Avec Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, Christophe Lambert.

Adrien, un adulescent de 27 ans, ex-enfant-acteur, retourne vivre chez ses parents. Entre l’hypothèse d’une histoire d’amour avec une lycéenne et un retour au métier d’acteur, il succombe au syndrome de Peter Pan.

"Cyrille, agriculteur, 30 ans..." de Rodolphe Marconi

Un documentaire où nous retrouvons un jeune agriculteur, Cyril, 30 ans, homosexuel, élève des vaches laitières dans la ferme dont il a hérité, en Auvergne. Il voit ses dettes s’accumuler et est menacé d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation.

