La rentrée cinéma du Masque et la Plume avec "Roubaix, une lumière" d’Arnaud Desplechin, "Une fille facile" de Rebecca Zlotowski, "La chute du président" de Ric Roman Waugh, "Frankie" d'Ira Sachs, "Thalasso" de Guillaume Nicloux, "La vie scolaire", de Mehdi Idir et Grand Corps Malade.

Autour de Jérôme Garcin, pour en débattre nos critiques :

Eric Neuhoff (Le Figaro),

(Le Figaro), Nicolas Schaller (L’Obs),

(L’Obs), Jean-Marc Lalanne (Les Inrocks)

(Les Inrocks) Xavier Leherpeur (7ème Obsession).

"Roubaix, une lumière", d’Arnaud Desplechin

Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier, Antoine Reinartz, Philippe Duquesne. Un film inspiré d’un fait divers qui s’est déroulé en 2002 dans la ville natale de Desplechin : le soir de Noël, Daoud, le chef de la police (Roschdy Zem), patrouille en voiture avec Louis, nouvelle recrue (Antoine Reinartz). Ils sont appelés pour le meurtre d’une vieille dame dans un quartier difficile. Les soupçons se portent sur les jeunes voisines de la victime, Claude et Marie (Léa Seydoux, Sara Forestier) qui sont toxicomanes, alcooliques, chômeuses et amantes.

"Frankie", d'Ira Sachs

Avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa Tomei, Pascal Greggory, Greg Kinnear et Jérémie Rénier. Isabelle Huppert, c’est Françoise Clermont, alias Frankie, une célèbre actrice française condamnée par la maladie. Les mois qu’il lui reste à vivre, elle décide de les passer en famille, sous le soleil de Sintra, au Portugal. D’un crépuscule à l’autre, on solde de vieilles rancœurs, on raccommode ce qui est déchiré pendant que, peu à peu, Frankie disparaît...

"Une fille facile", de Rebecca Zlotowski

Avec Mina Farid, Zahia Dehar, Clotilde Courau, Benoît Magimel, Nuno Lopes. Naïma a 16 ans, elle vit à Cannes où sa mère est femme de ménage dans un palace. Sa cousine Sofia en fait une escort-girl, et débarque pour passer les vacances avec elle. Les deux vont rencontrer deux playboys, un riche quadragénaire brésilien et son ami français, tandis que Naima découvre le monde de l’argent-roi et des yachts...

"Late night", de Nisha Ganatra

Avec Emma Thompson et Mindy Kaling, qui a triomphé à New York avec « The Mindy project ». C’est elle qui signe le scénario de ce film où elle raconte en grande partie son histoire. Emma Thompson y joue Katherine Newbury, 56 ans, présentatrice télé d’un « late-night show » qui commence à sentir le vieux. La patronne de la chaîne lui annonce que, vu la courbe descendante des audiences, elle va mettre un terme à son émission. Mais la reine Katherine se rebiffe. Pour conserver son fauteuil, elle engage une jeune femme d’origine indienne, Molly Patel, et lui ordonne de lui écrire des textes drôles, incisifs et modernes. Un film réalisé dans le style efficace des séries, où Emma Thompson trouve un rôle à sa mesure !

"Thalasso", de Guillaume Nicloux

Après son film "l’enlèvement de Michel Houellebecq", en 2014, Guillaume Nicloux emmène l’auteur de "Sérotonine" en Thalasso, à Cabourg et retrouve Gérard Dépardieu. À poil ou en peignoir blanc, dans des bains de boue ou en cryothérapie, les deux compères en cure boivent du vin, bouffent du pâté et fument en cachette, parlent de la mort, de Dieu et de résurrection. Jusqu’à l’arrivée des ravisseurs de Houellebecq dans l’épisode précédent...

"La vie scolaire", du slameur Grand Corps Malade

Deux ans après "Patients", et toujours avec Mehdi Idir à la coréalisation, avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab. Après l’hôpital, le collège. Un collège en zone d'éducation prioritaire à Saint-Denis où débarque, venue d’Ardèche, Samia (Zita Henrot) qui est nommée conseillère principale d'éducation. Elle va y découvrir que la discipline est une illusion et la précarité, une réalité. Mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour des élèves comme des surveillants.

"La chute du président", de Ric Roman Waugh

Avec Morgan Freeman dans le rôle du président des Etats-Unis, Gerard Butler dans celui d’un agent des services secrets qui doit parer à une tentative d'assassinat contre le Président, échapper au FBI et révéler la véritable menace terroriste dont l’objectif est Air Force One...

Les conseils de la rentrée des critiques du Masque & La Plume

