"Scandale" de Jay Roach, "Jojo Rabbit" de Taika Waititi, "Cuban Network" d’Olivier Assayas, "Adoration" de Fabrice du Welz, "Les traducteurs" de Régis Roinsard, "Qu’un sang impur" d’Abdel Raouf Dafri et "Waves" de Trey Edward Shults : voici ce qu'en disent les critiques du Masque & la Plume.

Par quoi faut-il se laisser tenter au cinéma en ce moment ? © Getty / republica

"Scandale" de Jay Roach

Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow.

Un film qui revient sur l’accusation de harcèlement sexuel portée en 2016 par l’animatrice de la chaîne américaine Fox News, Gretchen Carlson (Nicole Kidman), contre son patron Roger Ailes (John Lithgow). Accusation portée également par la présentatrice-vedette du JT Megyn Kelly (Charlize Théron). Un film qui s’ouvre par un portrait de groupe de femmes telles que Roger Ailes les engageait à Fox News : elles étaient toutes blanches, blondes et haut perchées sur des talons...

"Jojo Rabbit" de Taika Waititi

Avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie et Scarlett Johansson.

Jojo « Rabbit » Betzler est un petit Allemand de 10 ans qui est maltraité par ses camarades pendant la Seconde guerre mondiale et qui se console avec son ami imaginaire, Adolf Hitler. Jusqu’au jour où Jojo découvre que sa mère, Rosie (Scarlett Johansson), cache dans son grenier une jeune fille juive, Elsa Korr (Thomasin McKenzie).

Prix du public à Toronton, « Jojo Rabbit » collectionne six nominations aux Oscars.

"Cuban network" d’Olivier Assayas

Avec Penélope Cruz, Edgar Ramirez, Wagner Moura, Ana De Armas, Gael Garcia Bernal.

Un film qui revient sur l'Affaire des cinq espions cubains, arrêtés pour espionnage aux États-Unis en 1998. Ils avaient démasqué et infiltré les groupes terroristes anti-Castro basés en Floride, d’où ils menaient des opérations militaires contre Cuba et fomentaient des attentats. Les agents doubles se faisant passer pour des victimes de la dictature castriste.

"Adoration" de Fabrice du Welz

Avec les tous jeunes Thomas Gioria et Fantine Harduin. Puis Benoît Poelvoorde.

Paul, un garçon rêveur et solitaire de 12 ans, tombe amoureux, dans le parc de la clinique psychiatrique où travaille sa mère, d’une patiente de son âge, Gloria. Ensemble, les deux adolescents s’enfuient par les routes et les rivières, jusqu’au jour où ils tombent sur un vieil original, Hinkel, joué par Benoît Poelvoorde.

"Les traducteurs" de Régis Roinsard

Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio.

Neuf traducteurs sont enfermés dans une maison-bunker pour travailler sur la traduction du dernier tome d'un immense succès mondial, dont l’auteur est invisible. Pour éviter toute fuite, ils sont coupés du monde. Or, les dix premières pages du roman sont dévoilées sur Internet par un hacker qui exige une fortune pour ne pas dévoiler la suite du roman.

"Qu’un sang impur" d’Abdel Raouf Dafri

Un vétéran traumatisé et décoré de la guerre d’Indochine, le colonel Paul Andreas Breitner (Johan Heldenberg), est envoyé en Algérie pour élucider un mystère : la disparition, en 1960, dans les Aurès-Nemencha, de celui qui fut son officier supérieur, le colonel Delignières (Olivier Gourmet). Pour cette mission à haut risque, Breitner est accompagné de sa compagne qui combattait à ses côtés au Vietnam, d’un sergent sénégalais condamné à mort pour le meurtre de son officier, d’un jeune engagé volontaire et même d’un membre du FLN, spécialiste en explosifs, qui veut sauver sa mère, prisonnière des paras français.

"Waves" de Trey Edward Shults

Avec Taylor Russell McKenzie, Kelvin Harrison Jr.

Plongée aux côtés d'une famille de la bourgeoisie afro-américaine qui implose après un fait divers.. La maisonnée est menée par un patriarche protecteur, très exigeant, sur fond de malheur et de deuil.

