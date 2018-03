Que pensent nos critiques de "Phantom Thread" de Paul Thomas Anderson, "La forme de l’eau" de Guillermo Del Toro, "Lady Bird" de Greta Gerwig, "L'Apparition" de Xavier Giannoli, "La Ch’tite famille" de Dany Boon, "Le retour du héros" de Laurent Tirard, "Corps étranger " de Raja Amari.

Pour débattre, Jérôme Garcin s'est entouré de Sophie Avon (Sud-Ouest), Charlotte Lipinska (Vanity Fair), Pierre Murat (Télérama) et Eric Neuhoff (Le Figaro).

« Phantom Thread », de Paul Thomas Anderson

« Phantom Thread » ou "Le fil caché", ou encore "Le fil invisible"... Paul Thomas Anderson, le réalisateur qu'on adore (Magnolia, There Will Be Blood...) avec Daniel Day-Lewis dans le rôle du couturier Reynolds Woodcock. À Londres dans les années 1950, il dessine le vêtements du gotha, des stars du cinéma et de la famille royale... Un jour à la campagne il rencontre Alma (Vicky Krieps), une serveuse dans une auberge, qui devient sa maîtresse et son égérie.

« La forme de l’eau », de Guillermo Del Toro

Le film fantastique et même érotique de Guillermo Del Toro qui lui a valu le Lion d'or à Venise et qui part favori aux Oscars avec la bagatelle de 13 nominations.

En 1962, pendant la guerre froide, Elisa (Sally Hawkins) est une jeune femme muette qui vit avec un vieil artiste homosexuel et qui travaille comme agent d'entretien dans un laboratoire où un homme amphibien (Doug Jones) est prisonnier. La jeune femme va tomber amoureuse de lui et, avec l'aide d'un agent russe, décider de le libérer - sans mesurer combien le monde extérieur est dangereux pour lui.

Une version évidemment aquatique de la Belle & la Bête, et une apologie de la tolérance...

« Lady Bird », de Greta Gerwig

Le premier film de Greta Gerwig, l'actrice fétiche de Noah Baumbach qui lui vaut deux Golden Globes et 5 nominations au Oscars.

Un film où elle raconte la fin de son adolescence à Sacramento, ses relations compliquées et bizarres avec sa mère et son envie irrésisitible d'aller étudier à New-York.

« L’apparition », de Xavier Giannoli

Le nouveau et long film (2h20) de Xavier Giannoli qui poursuit ici son étude sur les fabulateurs. Après notamment le constructeur d'une autoroute imaginaire (À l'origine), après une Castafiore à la voix de casserole (Marguerite) , voici une jeune fille de 18 ans, Anna (Galatea Bellugi), qui dans les Alpes de Haute-Provence, à qui la Vierge Marie serait apparue. Aussitôt les pèlerins affluent du monde entier pour recevoir sa bénédiction mais le Vatican est embarassé : il confit à un ancien grand reporter de guerre et d'Ouest-France, Jacques (Vincent Lindon), le soin de diriger sur les lieux de l'apparition une commission d'enquête canonique chargé d'établir la vérité. Mais plus Jacques enquête et plus Anna s'esquive...

« La Ch’tite famille », de Dany Boon

Ça s'ouvre au Palais de Tokyo, ultra tendance et chic, et puis débarque la famille ch'ti menée par Line Renaud. Un film sur l'infidélité à ses origines...

Un film dans l'ensemble boudé par les critiques du "Masque" : seuls Sophie Avon et Jérôme Garcin se sont déplacés pour le voir au cinéma…

« Le retour du héros », de Laurent Tirard

Jean Dujardin est le Capitaine Neville, le prétendu héros qui aurait gagné ses galons pendant les guerres napoléoniennes. Mélanie Laurent interprète sa future belle-soeur, Elisabeth, ayant compris que c'était un imposteur, a écrit les lettres à sa place. Elle l'a même fait mourir au front. Manque de pot : il revient... Neville et Elisabeth vont se faire la guerre à fleuret moucheté.

C'est une comédie en costume, une sorte de mix entre les films de Philippe de Broca et Un gars, une fille.

« Corps étranger », de Raja Amari

Une bourgeoise lyonnaise, Samia (Hima Abbass) vient de perdre son mari ; elle veut faire du ménage dans ses affaires. Débarque une jeune clandestine (Sara Hanachi) qu'elle engage pour l'aider - sans mesurer que sa vie va être bouleversée. Car non seulement Samia essaie d'échapper à la vengeance d'un frère radicalisé qu'elle a dénoncé mais en plus elle introduit en plus chez sa patronne un ami d'enfance (Salim Kechiouche) au charme mystérieux auquel Leila va succomber...

