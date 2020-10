Que pensent nos critiques de "Histoires de la nuit" de Laurent Mauvignier, "Nickel Boys" de Colson Whitehead, "Un crime sans importance" d'Irène Frain, "Le palais des orties" de Marie Nimier et "2030" de Philippe Djian ?

"Nickel Boys" de Colson Whitehead

► Chez Albin Michel

Le roman qui a valu son 2ème prix Pulitzer à l’Américain Colson Whitehead. Un roman qui se passe dans la Floride ségrégationniste des années 60, où l’on découvre l’existence d’une maison de correction, la Dozier School for boys, où les enfants noirs étaient torturés jusqu’à la mort. C’est dans cette maison, rebaptisée ici la Nickel Academy, qu’est envoyé, après une erreur judiciaire le jeune Elwood Curtis.

"Histoires de la nuit" de Laurent Mauvignier

► Chez Minuit

Christine, une artiste-peintre habite un hameau du centre de la France et a, pour voisins, un fermier, sa femme Marion, et la fille de cette dernière, Ida, 10 ans. Ce jour-là, la petite communauté s’apprête à fêter les 40 ans de Marion. Heure après heure, le ciel va se charger et l’angoisse monter. Des ombres rôdent autour du hameau. Des hommes armés finissent par apparaître. Ce sont trois frères, qui s’invitent à la fête. Ils viennent de loin, du passé.

"Le Palais des orties" de Marie Nimier

► Chez Gallimard

Simon a transformé, avec sa femme Nora, la ferme paternelle en exploitation exclusivement dévolue à l’ortie, dont ils tirent des soupes, des infusions, et du purin fertilisant. Un matin débarque une jolie woofeuse, Frederica. Nora s’inquiète du charme que Fred pourrait exercer sur son mari. Mais c’est elle, Nora, que la woofeuse ensorcelle et à qui elle fait découvrir des plaisirs qu’elle ignorait.

"Un crime sans importance" d’Irène Frain

► Chez Seuil

Un livre qui raconte le meurtre de Denise, 79 ans, le 8 septembre 2018, dans son pavillon de banlieue, dans l’Essonne. Denise était la sœur ainée d’Irène Frain, et avait joué un grand rôle dans son éducation. Aujourd’hui, la romancière mène l’enquête.

"2030" de Philippe Djian

► Chez Flammarion

Un roman d’anticipation. Greg travaille dans un labo dont le patron, son beau-frère, falsifie les analyses pour cacher la dangerosité d’un pesticide, alors que sa nièce Lucie est engagée dans la lutte écologique. Un roman qui nous promet dans dix ans un monde invivable, en proie à la catastrophe climatique.

