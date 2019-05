Nos critiques passent au crible "L’adieu à la nuit" d'André Téchiné, "Tremblements" de Jayro Bustamante, "Nous finirons ensemble" de Guillaume Canet, "Avengers : Endgame" d'Anthony Russo, "Cœurs ennemis" de James Kent, "Mais vous êtes fous" d'Audrey Diwan, "Victor et Célia" de Pierre Jolivet.

Autour de Jérôme Garcin pour en débattre, Xavier Leherpeur (7ème Obsession), Sophie Avon (Sud-Ouest), Jean-Marc Lalanne (Les Inrockuptibles) et Eric Neuhoff (Le Figaro).

« L’adieu à la nuit », d'André Téchiné

Sortie le 24 avril

Dans ce film, Catherine Deneuve est Muriel, qui dirige un centre équestre dans la région occitane, au milieu des champs de cerisiers en fleurs. Débarque alors son petit-fils, Alex (Kacey Mottet Klein), qu’elle adore mais qui n’est plus le même. Alex s’est radicalisé, et s’il prétend partir pour le Canada, il compte en fait aller en Syrie avec celle qu’il va épouser, Lila (Oulaya Amamra). Tout le film raconte comment la grand-mère va tenter d’empêcher son petit-fils de partir faire le djihad. Un film sans préjugés ni leçon de morale.

« Nous finirons ensemble », de Guillaume Canet

Sortie le 1er Mai

Presque dix ans après Les Petits mouchoirs, on retrouve donc la petite bande de Guillaume Canet (5,5 millions d’entrées) dans Nous finirons ensemble. La bande, c’est François Cluzet, Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Valérie Bonneton, plus José Garcia en guest star, et sans oublier le désormais légendaire ostréiculteur Joël Dupuch.

Tout ce petit monde débarque au Cap-Ferret dans la belle maison de Cluzet, alias Max, afin de faire un anniversaire surprise. Manque de pot, Max est en train de vendre la maison et il déprime. Tout le film, long de 2h15, consiste à l’empêcher de s’en séparer tout en reconstituant, autour de lui, et dans une belle villa voisine, un groupe qui avait volé en éclats.

« Cœurs ennemis », de James Kent

Sortie le 1er Mai

Avec Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgård.

Ça se passe dans l’Allemagne en ruines de 1946, à Hambourg, où le colonel Lewis Morgan (Jason Clarke) fait partie des forces anglaises d’occupation. Sa femme Rachel (Keira Knightley) le rejoint et le couple habite la belle demeure d’un architecte et ancien officier nazi, dont la femme est morte sous les bombardements. Comment et jusqu’où les cœurs ennemis vont-ils cohabiter, c’est le sujet de ce film dont l’image est plus brillante et propre qu’une voiture neuve.

« Mais vous êtes fous », d'Audrey Diwan

Sortie le 24 avril

Le premier film de l’ex-journaliste Audrey Diwan, avec Céline Sallette et Pio Marmaï.

Soit une petite famille ultra-bobo. Roman est dentiste et volontiers fêtard (c’est Pio Marmaï), il est marié à Camille (Céline Sallette), ils ont deux fillettes. L’une des deux est soudain victime d’une terrible fièvre. On la conduit en urgence à l’hôpital. Et les analyses montrent qu’elle a absorbé de la cocaïne. Les parents jurent qu’ils ne touchent pas à cette saloperie. Mais devant les flics et sa propre femme, Roman finit par avouer son addiction. Un sujet de société porté par le couple très physique que forment Céline Sallette et Pio Marmaï.

« Victor et Célia », de Pierre Jolivet

Sortie le 24 avril

Le 17e film de Pierre Jolivet, avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi, Bérangère Krief et le chanteur Bénabar reconverti ici en comptable vapoteur.

Arthur Dupont, c’est Victor, un coiffeur qui rêve de créer son propre salon avec un copain, qui se tue au début du film dans un accident de moto. Victor fait alors appel à une de ses ex, Célia (Alice Belaïdi), avec laquelle il va enfin, dans des conditions ubuesques, pouvoir créer sa petite entreprise de figaro... Une comédie à la fois sociale et romantique.

« Tremblements », de Jayro Bustamante

Sortie le 1er Mai

Tremblements, du réalisateur guatémaltèque Jayro Bustamante.

Avec Juan Pablo Olyslager dans le rôle de Pablo, un cadre de 40 ans, catholique pratiquant, marié, père de deux enfants et habitant une belle maison dans un faubourg chic de Guatemala. Mais Pablo a une seconde vie. Il est gay et fou amoureux de Francisco. Au prétexte que « Dieu aime les pécheurs, mais déteste le péché » la famille évangéliste va s’employer à « soigner » le malade. Jusqu’à une scène finale absolument sidérante.

« Avengers : Endgame », d'Anthony Russo

Et le retour des super-héros Marvel : Avengers : Endgame ou Avengers : Phase Finale, un film de Anthony et Joe Russo, 22ème de la série, 10e et dernier de la phase 3, avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, etc. Les 5 premiers jours d’exploitation, le film a totalisé 3 millions de spectateurs en France...

Les conseils

