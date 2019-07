Quels films ont convaincu (ou pas) nos critiques ? Entre « Yesterday », de Danny Boyle; « La femme de mon frère », de Monia Chokri; « The Mountain », de Rick Alverson; « Teen Spirit », de Max Minghella; « Yves », de Benoît Forgeard; « Pauvre Georges!», Claire Devers et « Spider-Man : Far from Home », Jon Watts...

« Yesterday », Danny Boyle

D'après le scénario de Richard Curtis, avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran. Une uchronie qui décrit un monde où les Beatles n’auraient jamais existé. Jack Malik (Himesh Patel) abandonne le rêve de faire carrière dans la musique, malgré l'insistance de sa meilleure amie Ellie (Lily James), qui le pousse à continuer. Après une panne de courant générale et un choc violent avec un bus, Jack sort du coma avec deux dents en moins et une chanson, Yesterday, qu'il interprète à la guitare. Et comme personne ne connaît les Beatles, il reprend leurs chansons des Beatles et va avoir un succès mondial.

« La femme de mon frère », Monia Chokri

C'est le premier film de l’actrice Monia Chokri, avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon, Evelyne Brochu et même Niels Schneider. À Montréal, Sophia (c’est Anne-Elisabeth Bossé) est trentenaire, docteure en philo, chômeuse, célibataire. Elle squatte chez son frère aîné Karim (Patrick Hivon), un séducteur avec qui elle a une relation fusionnelle. D’où la colère de Sophia, lorsqu’elle découvre que sa propre gynéco, jouée par Evelyne Brochu, est devenue la nouvelle conquête de Karim. Monia Chokri se situe ouvertement dans le sillage de Xavier Dolan, dont elle a été la comédienne, dans « Amours imaginaires ». Avec plus d’humour, grâce à Anne-Elisabeth Bossé, épatante dans le rôle de cette Bridget Jones intello.

« The Mountain », Rick Alverson

Une odyssée américaine avec Jeff Goldblum, Tye Sheridan et Denis Lavant... Ça se passe aux Etats-Unis, dans les années 1950. Jeff Goldblum est le docteur Wallace Fiennes, grand adepte de la lobotomie. Il engage un garçon qui travaille à la patinoire, Andy (Tye Sheridan), pour l’aider à documenter sa méthode de lobotomie. Les deux vont d’asile en asile. Jusqu’à la petite ville de montagne, où ils rencontrent Jack, guérisseur français, incarné par Denis Lavant, qui veut faire lobotomiser sa fille. Rock Alverson s’est inspiré de la vie du neurologue américain Walter Freeman, connu pour ses lobotomies très controversées. Un film de formaliste glacial.

« Teen Spirit », Max Minghella

Le premier film de Max Minghella, avec Elle Fanning et Rebecca Hall. Violet Valenski (Elle Fanning) est une jeune fille passionnée par le chant. Elle rêve de quitter sa petite ville d’Europe de l’Est pour devenir une star et, flanquée d’un pseudo mentor, s’inscrit aux auditions de Teen Spirit, un mélange de télé-crochet et de The Voice. Un film d’apprentissage mollasson.

« Yves », Benoît Forgeard

Trois ans après « Gaz de France », Benoît Forgeard signe Yves, avec William Lebghil, Doria Tillier et Philippe Katerine. C’est le sobriquet d’un réfrigérateur ultra-intelligent et ultrasophistiqué qui aide à mieux vivre. Alors que Jérem (William Lebghil), un rappeur amateur, s’installe chez sa mémé pour composer son premier album, une enquêtrice de la start-up Digital Cool le persuade de prendre Yves à l’essai. Bonne pioche : le frigo se met à lui écrire des chansons et lui ouvre la voie du succès. Une comédie 2.0 vraiment givrée.

« Pauvre Georges ! », Claire Devers

Avec Gregory Gadebois, Monia Chokri, Pascale Arbillot, Stéphane de Groodt, et Noah Parker. Pour son retour au cinéma, seize ans après « Les Marins perdus », Claire Devers adapte au Québec le roman glaçant de Paula Fox. Georges, un expatrié français qui enseigne dans un collège de Montréal, rentre chez lui, à la campagne, où il vit avec sa femme, Emma (Monia Chokri). Il découvre alors que Zack (Noah Parker), un ado déscolarisé est en train de fouiller sa maison. Il l’insulte, puis décide d’être son sauveur. Une manière, pour ce prof usé, de se racheter, en plaidant les vertus de l’altruisme et de la bienveillance. Sa femme et ses amis ont beau l’alerter, le pauvre Georges s’obstine et court aveuglément à sa perte.

« Spider-Man : Far from Home », Jon Watts

Un film réalisé par Jon Watts, c'est le 23e film de l’univers Marvel, le 11e et dernier de la phase III, le second de la série où le rôle-titre est tenu par Tom Holland. Avec, à ses côtés, Samuel L. Jackson, Jon Favreau, Jake Gyllenhaal, etc...

