Vos critiques ont-ils été séduits par "Hotel by the river" de Hong Sang-Soo, "Light Of My Life" de Casey Affleck, "The Climb" de Michael Angelo Covino, "Madre" de Rodrigo Sorogoyen, "Terrible jungle"de Hugo Benamozig et David Cavigli, "Les Fleurs de Shanghai" de Hou Hsiao-Hsien, "Flash Gordon" de Mike Hodges ?

Au cinéma : "Hotel by the river", "Light Of My Life", "Madre", "Terrible jungle"… © Getty / Tat'âna Maramygina / EyeEm

Avec vos critiques préférés

Eva Bettan (France Inter)

(France Inter) Xavier Leherpeur (7ème Obsession)

(7ème Obsession) Jean-Marc Lalanne (Inrockuptibles)

(Inrockuptibles) Eric Neuhoff (Figaro)

"Hotel by the river" de Hong Sang-Soo

Un film en noir et blanc du sud-coréen Hong Sang-Soo. Dans un hôtel au bord d’un fleuve, un vieux poète convie ses deux fils. Il pense que sa fin est proche et veut passer encore un peu de temps avec eux. Au même moment, une jeune femme se réfugie dans cet hôtel après avoir rompu avec son compagnon.

"Light Of My Life" de Casey Affleck

Dans un monde post-apocalyptique, la population féminine a été éradiquée par une pandémie. Un père (Casey Affleck) tente de sauver sa fille unique, Rag (Anna Pniowsky), qui a été miraculeusement épargnée. Il décide alors de la faire passer pour un garçon.

"The Climb" de Michael Angelo Covino

Avec Kyle Marvin et Michael Angelo Covino. Kyle et Mike sont les meilleurs amis du monde. Pendant une ascension à vélo d’un col français, Mike dit à Kyle qu’il a couché avec sa fiancée. Les deux copains vont-ils rompre. Coup de cœur du jury dans la section un certain regard à Cannes.

"Madre" de Rodrigo Sorogoyen

À l’origine de ce film, il y a un court métrage, où une mère, Elena, recevait un appel téléphonique de son fils de 6 ans, qui était en vacances avec son père, lequel avait laissé l’enfant tout seul sur une plage des Landes. La mère (Marta Nieto) était alors partie en France pour tenter de retrouver son fils disparu. Dix ans plus tard, Elena a quitté l’Espagne, elle vit en France et rencontre un ado de 16 ans qu’elle croit être son fils.

"Terrible jungle" de Hugo Benamozig et David Caviglioli

Le premier film de Hugo Benamozig et David Caviglioli, avec Catherine Deneuve dans le rôle d’une mère ethnologue, partie dans la forêt amazonienne afin de retrouver son fils, Eliott (Vincent Dedienne). Ce jeune anthropologue veut étudier en Guyane un peuple mystérieux, les Otopis. Avec aussi Jonathan Cohen et Alice Belaïdi.

"Les Fleurs de Shanghai" de Hou Hsiao-Hsien

Ressorti sur les écrans en copie restaurée et dont le dvd est disponible chez Carlotta. Un film de 1998, tiré du roman de Han Ziyun, qui se déroule dans le Shanghai du XIXe siècle, où Wang, un haut fonctionnaire des affaires étrangères (Tony Leung), fréquente les maisons closes, et se partage entre deux courtisanes, Rubis (Michiko Hada) et Jasmin (Vicky Wei).

"Flash Gordon" de Mike Hodges

Pour fêter les 40 ans du légendaire Flash Gordon, réalisé en 1980 par Mike Hodges, StudioCanal sort une édition collector. Un film de SF tiré de la BD d’Alex Raymond, une plongée dans un monde extra-terrestre, Mongo, où sévit un tyran intergalactique, l'empereur Ming, que le footballeur Flash Gordon (Sam Jones) et ses amis le docteur Zarkov et Dale Arden vont affronter… Avec Melody Anderson, Ornella Muti, Max von Sydow.

Leurs conseils avisés

Eva Bettan : rétrospective en salles de Forbidden Hollywood, films de 1929 à 1934 de la Warner.

Xavier Leherpeur : L'Infirmière, de Kôji Fugada.

Jérôme Garcin et Eric Neuhoff : la revue Schnock n° 35, consacrée aux Bronzés, la bande du Splendid.

Jean-Marc Lalanne : Pluie noire, de Shôhei Imamura.