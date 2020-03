Nos critiques ont-ils aimé "Le pays des autres", de Leila Slimani, "Les Services compétents" de legor Gran, "La Mère morte" de Blandine de Caunes, "Lake success" de Gary Shteyngart et "Une machine comme moi" d'Ian McEwan ?

Avec vos critiques :

Patricia Martin (France Inter)

Olivia de Lamberterie (Elle)

Jean-Claude Raspiengeas (La Croix)

Arnaud Viviant (Transfuge)

"Le pays des autres", de Leila Slimani

► Chez Gallimard

Leïla Slimani inaugure une trilogie consacrée à son pays natal, le Maroc. Après la Libération, un couple mixte s’installe près de Meknès : elle, Mathilde, est Alsacienne ; lui, Amine, un Marocain qui a combattu dans l’armée française. Amine tente d’exploiter un domaine rocailleux tandis que Mathilde souffre d’être une étrangère, une « paria », stigmatisée parce qu’elle n’est pas musulmane. Ce premier volume couvre dix années, jusqu’à l’indépendance, en 1956, de l’ancien protectorat français.

"Les Services compétents" d'legor Gran

► Chez POL

Né en 1964 à Moscou, legor Gran est le fils de l’écrivain russe Andreï Siniavski, qui signait des livres satiriques sous le pseudo d’Abram Tertz et fut condamné à sept ans de goulag, entre 1966 et 1972. legor Gran a fait le choix de raconter "l’affaire Siniavski" du point de vue des "services compétents", c’est-à-dire du KGB.

"La Mère morte" de Blandine de Caunes

► Chez Stock

Blandine de Caunes qui accompagne sa mère, Benoîte Groult, frappée par la maladie d’Alzheimer, à qui, le 20 juin 2016, un médecin belge fit une intraveineuse létale. Trois mois plus tôt, le 1er avril 2016, Blandine de Caunes perdait sa fille unique, Violette, 36 ans, morte dans un accident de voiture. Ce livre est le récit de ce double deuil.

"Lake success" de Gary Shteyngart

► Chez L'Olivier

Barry Cohen, New-Yorkais de 43 ans est à la tête d’un fonds spéculatif. Menacé d’une enquête de la Commission boursière et bouleversé de découvrir l’autisme de son fils, il décide de prendre la route pour le Nouveau-Mexique. C’est là qu’habite son premier amour, avec qui il espère refaire sa vie. Il traverse les Etats-Unis d’est en ouest et découvre, à la veille de l’élection de Donald Trump, le monde des marginaux, des paumés, des déclassés

"Une machine comme moi" de Ian McEwan

► Chez Gallimard

Traduit par France Camus-Pichon. Londres, 1982. Charlie, 32 ans, fait l’acquisition d’un androïde, mis au point par Alan Turing (toujours en vie), et baptisé Adam. Adam lit Shakespeare, écrit des poèmes et tombe fou amoureux de Miranda, la compagne de Charlie, et couche même avec elle. Mais Adam ne supporte pas le mensonge...

