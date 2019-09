Les critiques du Masque et la Plume ont lu "Une partie de badminton", d'Olivier Adam, "Le continent de la douceur", d'Aurélien Bellanger, "La clef USB", de Jean-Philippe Toussaint, "Une bête au paradis", de Cécile Coulon et "Rien n’est noir", de Claire Berest, et vous dressent leurs avis avec passion !

Seconde suggestion livresque pour la rentrée © Getty / Viorika

Autour de Jérôme Garcin, nos très chers critiques

Patricia Martin (France Inter),

(France Inter), Olivia de Lamberterie (Elle),

(Elle), Michel Crépu (NRF),

(NRF), Arnaud Viviant (Transfuge)

" Une partie de badminton ", Olivier Adam

► Chez Flammarion

Le héros de ce roman, un personnage récurrent chez Olivier Adam, est Paul Lerner. Il a 45 ans, ses derniers livres se sont peu vendus, il a perdu ses illusions à Paris, et il revient là d’où il était parti, en Bretagne, près de Saint-Malo, où il accepte un poste de localier dans un hebdomadaire. Mais les ennuis le rattrapent, dans sa vie conjugale, familiale et professionnelle.

"Le continent de la douceur ", Aurélien Bellanger

► Chez Gallimard

Bellanger invente le royaume du Karst, une principauté située du côté de l’ex-Yougoslavie. Cette minuscule principauté est devenue indépendante grâce à la volonté d’une banquière de Wall Street, bientôt princesse, la fortune d’un philosophe français à chemise blanche et à initiales, et la folie visionnaire d’un écrivain nationaliste. L’histoire se déroule dans l’Europe des années 1980 jusqu’au début des années 2000.

" La clef USB ", Jean-Philippe Toussaint

► Chez Minuit

Jean Detrez appartient à une unité de prospective stratégique de la Commission européenne. A Bruxelles, ciblé par des lobbyistes, il se retrouve en possession d’une clé USB, qui contient des fichiers ultraconfidentiels, et se voit offrir un voyage à Dalian, en Chine, où il se rend incognito avant de participer, au Japon, à un colloque intitulé « Blockchain et Bitcoin prospects ». A son escale chinoise, on veut persuader ce fonctionnaire d’acheter des centaines de machines à miner. Rien, dans ce voyage où Jean Detrez disparaît des radars, ne se passera comme prévu...

" Une bête au paradis ", Cécile Coulon

► Chez l’Iconoclaste

L'histoire se passe dans une ferme isolée au bout d'un chemin de terre, appelée "le Paradis", où Emilienne élève seule ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Ils grandissent, Blanche rencontre et aime Alexandre, et puis, à l'âge adulte, le couple se déchire : Alexandre veut partir pour la ville et Blanche, rester au Paradis. C’est, dit l’éditeur, « le roman fiévreux d’une lignée de femmes envoûtées par ce qu’elles ont de plus précieux, leur terre », et dont Cécile Coulon dit qu’elle l’a écrit en pensant à « La Nuit du chasseur » de Laughton et aux films de Chabrol.

" Rien n'est noir ", Claire Berest

► Chez Stock

Un roman consacré à Frida Kahlo et Diego Rivera. Elle raconte à sa manière l’histoire désormais légendaire de la belle et noire artiste mexicaine dont la vie et le corps furent brisés, à 18 ans, par un terrible accident de bus. Elle s’éprend du muraliste Diego Riveira, sorte de pachyderme, de 20 ans son aîné, qui peignait à fresque et qu’elle épousa en 1929. Un roman lyrique et passionnel – comme ses héros.

Les conseils avisés de nos critiques

Prochain enregistrement le vendredi 13 septembre à l'Opéra de Nancy.

Au programme des livres avec les critiques Olivia de Lamberterie (Elle), Frédéric Beigbeder (Figaro-Magazine), Jean-Claude Raspiengeas (La Croix) et Arnaud Viviant (Transfuge)

