Nos critiques vont-ils défendre "La ferme aux animaux" de George Orwell, "Faites-moi plaisir" de Mary Gaitskill, "Et toujours en été" de Julie Wolkenstein, "Le Monde n’existe pas" de Fabrice Humbert et "Juvenia" de Nathalie Azoulai ?

Relire "La ferme aux animaux" de George Orwell et découvrir Julie Wolkenstein, Mary Gaitskill... © Getty / Westend61

Vos critiques ne s'en laissent pas compter

Olivia de Lamberterie (Elle)

(Elle) Patricia Martin (France Inter)

(France Inter) Jean- Claude Raspiengeas (La Croix)

(La Croix) Arnaud Viviant (Transfuge)

"La ferme aux animaux" de George Orwell

▶︎ Chez Folio

Publié en 1945. Dans une ferme, en Angleterre, les animaux se révoltent sous l’impulsion du cochon Sage l’Ancien. Après la mort de ce dernier, ils sont conduits par les cochons Napoléon et Boule de Neige, chassent les fermiers et prennent le pouvoir. Mais la vie des animaux va être plus dure que du temps où les hommes dirigeaient l’exploitation. « J’ai conçu ce livre, a expliqué George Orwell, comme une satire de la révolution russe. Je voulais montrer que cette sorte de révolution ne peut conduire qu’à un changement de maîtres »

"Faites-moi plaisir" de Mary Gaitskill

▶︎ Chez L’Olivier

Quin travaille dans une maison d’édition, à New York, et se trouve licencié après avoir été accusé, par plusieurs femmes, de conduite « inappropriée ». Accusations qu’il réfute, même s’il ne nie pas être un séducteur. Un livre qui explore cette fameuse zone grise où se confondent la séduction et le harcèlement…

"Et toujours en été" de Julie Wolkenstein

▶︎ Chez POL

Spécialiste de Henry James et traductrice de Fitzgerald, la romancière fait visiter sa maison de la Manche, en s’inspirant des jeux vidéos. Pièce après pièce, le lecteur découvre cette villa qu’elle a héritée de son père, feu le critique et romancier Bertrand Poirot-Delpech, académicien français, feuilletoniste littéraire au « Monde » et critique dramatique au Masque et la plume.

"Le Monde n’existe pas" de Fabrice Humbert

▶︎ Chez Gallimard

Adam Vollmann, journaliste du New Yorker, voit s’afficher un soir, sur les écrans de Times Square, le portrait d’un homme en fuite qui fut, vingt ans plus tôt, au lycée, son meilleur ami, Ethan Shaw, aujourd’hui accusé d’avoir violé et tué une Mexicaine de 16 ans. Adam est pourtant convaincu qu’il est innocent. Il part pour la ville du Colorado où ils se sont connus afin de mener l’enquête.

"Juvenia" de Nathalie Azoulai

▶︎ Chez Stock

Dans la république de Juvénia, le parlement vote à la majorité une loi interdisant aux hommes de vivre avec des femmes de plus de vingt ans leurs cadettes, les contrevenants encourant de lourdes peines, plus sévères encore dans le cas où cette union aurait engendré un ou plusieurs enfants. Ce jour-là, une femme de 50 ans, Laure, que son mari producteur a quittée pour la jeune comédienne Juvena Biel, s’est sentie vengée.

De très bons conseils de lecture