Que pensent nos critiques de "Tout simplement noir" de Jean-Marc Zadi et John Wax, "Jumbo" de Zoé Wittock, "Les Parfums" de Gregory Magne, "The King of Staten Island" de Judd Apatow et faut-il (re)découvrir "The Hit" de Stephen Frears, "Baby Face" d'Alfred E. Green, "Point Limite" de Sidney Lumet (Rimini) ?

Que faut-il aller voir au cinéma et que pouvez-vous (re)découvrir comme films classiques ? © Getty / dpmike

Legards croisés de vos critiques

Charlotte Lipinska (Vogue)

(Vogue) Jean-Marc Lalanne (Les Inrockuptibles)

(Les Inrockuptibles) Pierre Murat (Télérama)

(Télérama) Nicolas Schaller (L’Obs)

"Tout simplement noir" de Jean-Marc Zadi et John Wax

Avec Fary, Fabricé Eboué, Ramzy Bedia, Lilian Thuram, JoeyStarr, Melha Bedia, Jonathan Cohen, Eric Judor, Ahmed Sylla, Mathieu Kassovitz, Fadily Camara, Lucien Jean-Baptiste... Un acteur raté, JP (Jean-Pascal Zadi), décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, pour célébrer l’anniversaire de l’abolition de l’esclavage.

"Jumbo" de Zoé Wittock

Avec Noémie Merlant et Emmanuelle Bercot, soit la fille Jeanne et sa mère Margarett. La mère est extravertie et gardienne de nuit dans un parc d’attraction. Sa fille se prend de passion pour le manège du parc, qu’elle prénomme Jumbo. Zoé Wittock s’est inspirée d’Erika Eiffel, une Américaine tombée amoureuse de la Tour Eiffel…

"Les Parfums" de Gregory Magne

Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, et Gustave Kervern. Anne Walberg (Emmanuelle Devos) est la diva des arômes, qu’elle crée et vend à plusieurs sociétés. Personne ne lui résiste, sauf son nouveau chauffeur (Grégory Montel), qui n’hésite pas à tenir tête à sa patronne.

"The King of Staten Island" de Judd Apatow

Avec Pete Davidson, humoriste de 26 ans dont c’est le portrait romancé. Pete Davidson est en effet le fils d’un pompier new yorkais qui a péri lors des attentats des Tours jumelles. Bipolaire et atteint de la maladie de Crohn, il se prénomme Scott dans le film, est traumatisé par la mort de son père pompier, quand il avait 7 ans, et vit toujours au crochet de sa mère (Marisa Tomei), dont il ne supporte pas la nouvelle liaison avec… un pompier.

"The Hit" de Stephen Frears

C'est le 4e film de Stephen Frears, il ressort en salles, en version restaurée. Un film de 1984, avec John Hurt, Tim Roth, Terence Stump. Pour obtenir sa liberté, le truand anglais Willie Parker (Terence Stamp), a balancé ses complices et s’est réfugié en Espagne. Dix ans plus tard, ses ex-complices sortent de prison, ils engagent deux tueurs à gage Braddock (John Hurt) et Myron (Tim Roth), qui enlèvent Parker…

"Point Limite" de Sidney Lumet

Un film de 1964 ressorti chez Rimini. Le président des Etats-Unis (Henry Fonda) essaie de convaincre les Soviétiques, pour éviter le déclenchement de la guerre nucléaire, que c’est par erreur que des bombardiers américains s’apprêtent à atomiser Moscou.

"Baby Face", d’Alfred Green

Un film de 1933 avec George Brent, Donald Cook, John Wayne, et Barbara Stanwyck dans le rôle de Lily, qui, après la mort de son père dans l'incendie d'un bar en Pennsylvanie, décide d’utiliser les hommes pour réussir. A New York, elle se fait engager dans une banque et gravit les échelons en séduisant les hommes, jusqu’au directeur. Un film sorti un an avant l'instauration du code Hays.

Les conseils de vos critiques