Que pensent nos critiques de "Mon grand-père et moi" de Tim Hill, "La femme qui s’est enfuie" de Hong Sang-soo, "Mon cousin" de Jan Kounen, "L’enfant rêvé" de Raphaël Jacoulot, "Yalda, la nuit du pardon" de Massoud Bakhshi, "Les héros ne meurent jamais" d'Aude Léa Rapin ?

Avec vos critiques

Sophie Avon (Sud-Ouest)

(Sud-Ouest) Pierre Murat (Télérama)

(Télérama) Nicolas Schaller (L'Obs)

(L'Obs) Eric Neuhoff (Le Figaro)

"Mon grand-père et moi" de Tim Hill

Un grand-père (Robert de Niro), veuf et malade, emménage chez sa fille (Uma Thurman), où il occupe la chambre de son petit-fils de 10 ans, qui n’accepte pas d’être relégué au grenier et va donc faire la guerre à son papy pour récupérer son lit. Et tous les coups sont permis.

"La femme qui s’est enfuie" de Hong Sang-soo

Pendant que son mari est en voyage d’affaires, Gamhee (Kim Min-hee) rend visite à trois de ses amies. Mais à chaque rencontre, un homme différent surgit et interrompt leurs conversations. Ours d’argent du meilleur réalisateur au dernier festival de Berlin.

"Mon cousin" de Jan Kounen

Pierre (Vincent Lindon), PDG d’une grande entreprise, a un cousin, Adrien (François Damiens), qui détient 18 % du capital et dont il a besoin pour signer un contrat important. Autant Pierre est égoïste, tyrannique, autant Adrien est fragile, idéaliste, gaffeur et rêveur…

"L’Enfant rêvé" de Raphaël Jacoulot

Dans le Jura, François (Jalil Lespert) dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie (Mélanie Doutey). Ils veulent avoir un enfant, mais n’y arrivent pas. C’est alors que François rencontre Patricia (Louise Bourgoin), fraîchement débarquée dans la région avec son mari et ses deux filles. Ils ont une liaison, et très vite, Patricia tombe enceinte.

"Yalda, la nuit du pardon" de Massoud Bakhshi

Un film qui nous fait vivre en temps réel, sur le plateau et en coulisses, une émission de télévision, où des condamnés ont l’occasion de sauver leur peau. Maryam, 22 ans, a tué accidentellement son mari, un publicitaire de 65 ans, dont elle était enceinte. Condamnée à la peine capitale par pendaison, elle doit obtenir le pardon de la fille unique de Nasser. Si elle l’obtient, elle aura la vie sauve.

"Les héros ne meurent jamais" d'Aude Léa Rapin

Joachim (Jonathan Couzinié) croise dans Paris un mendiant d’Europe de l’Est qui reconnait en lui un soldat mort en Bosnie en 1983, le jour de la naissance de Joachim. Lequel, certain d’être sa réincarnation, part alors pour Sarajevo avec Alice (Adèle Haenel), documentariste, et Virginie (Antonia Buresi), preneuse de son.

Bonus : "Wonder Woman 1984" de Patty Jenkins

