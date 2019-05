Nos critiques aiment-ils "White" de Bret Easton Ellis, "Transparence" de Marc Dugain, "Elena et les joueuses" de Lolita Pille, "La femme aux cheveux roux" d'Orhan Pamuk, "A jeter sans ouvrir" de Viv Albertine ?

Jérôme Garcin s'est entouré pour en débattre d'Olivia de Lamberterie (Elle), Frédéric Beigbeder (Le Figaro Magazine), Michel Crépu (NRF), et Arnaud Viviant (Transfuge).

« White », Bret Easton Ellis

► Chez Robert Laffont, traduit par Pierre Guglielmina

C’est l’événement de la saison : la sortie, dix ans après Suite(s) impériale(s) d’un nouveau livre de Bret Easton Ellis. Ce n’est pas un roman, mais un essai contre le politiquement correct et les réseaux sociaux.

L’auteur d’American Psycho et de Glamorama, âgé de 55 ans, dit avoir fait son éducation grâce aux films d’horreur et à La Fièvre du samedi soir, rend un hommage appuyé à Joan Didion, égratigne la communauté gay, dit pis que pendre de la réalisatrice Kathryn Bigelow "surestimée parce que femme", dénonce "la victimisation érigée en art", vomit le monde contemporain, qu’il appelle le "post-empire", et les "millennials", nés après l’an 2000, et qui ne seraient que des donneurs de leçons...

« Transparence », Marc Dugain

► Chez Gallimard

Un roman d’anticipation, qui se déroule à la fin des années 2060. Transparence est une start-up numérique implantée en Islande, et dont la présidente française est accusée par la police locale d’avoir fomenté son propre assassinat, au même moment où son entreprise s’apprête à commercialiser le programme Endless. Un projet qui consiste à transplanter les données personnelles numérisées d’un individu dans un corps artificiel.

« Elena et les joueuses », Lolita Pille

► Chez Stock

Le retour, après dix ans d’absence, de Lolita Pille, qui a connu un grand succès en 2002 avec Hell, un premier roman porté à l’écran par Bruno Chiche. Suivront Bubble Gum en 2004 et Crépuscule Ville en 2008. Depuis, plus rien. Jusqu’à Elena et les joueuses.

Elena Filleul est une ancienne joueuse de 30 ans qui a foutu sa carrière en l'air sur un coup de tête. Son père est en prison, elle n'a pas un rond et demande de l’aide à la richissime famille Chèvreloup dont elle aime l'un des fils, Ismaël. Ça se passe à Paris, en août 2014. Avec ce livre, Lolita Pille voudrait être "un mélange de Sagan et de Pogba"...

« La femme aux cheveux roux », Orhan Pamuk

► Chez Gallimard, traduit par Valérie Gay-Aksoy

Le roman du prix Nobel turc Orhan Pamuk.

Un roman qui se passe à Istanbul et sa région proche. Un tout jeune homme, Cem, dont le père pharmacien est parti sans laisser d’adresse, apprend le métier auprès d’un maître puisatier avant d’aller à l’université. Et il tombe fou amoureux d’une « femme aux cheveux roux », qui fait partie d’une troupe de comédiens ambulants. Jusqu’au jour où survient un accident sur le chantier du puits.

Un roman de formation aux allures de fable sociale, qui se passe dans la Turquie contemporaine, mais où Pamuk ne craint pas d’établir un parallèle avec la tragédie "Œdipe Roi" de Sophocle...

« A jeter sans ouvrir », Viv Albertine

► Chez Buchet-Chastel

C’est le deuxième tome de ses mémoires, après De fringues, de musiques et de mecs (10/18). Ici, elle se consacre à sa fille, à sa mère malade, à des mecs qui en valent rarement la peine, et décrit ce que c’est de vieillir quand on a été punk. Quant au titre, il vient de l’inscription qui se trouvait sur le sac de voyage contenant le journal intime de sa mère Kathleen, dont la mort hante ce livre.

Les conseils

Michel Crépu : Silens Moon, de Pierre Cendors (Le Tripode).

Frédéric Beigbeder : Les Inéquitables, de Philippe Djian (Gallimard).

Jérôme Garcin : A l'absente, de Martine de Rabaudy (Gallimard).

Olivia de Lamberterie : Retour à Birkenau, de Ginette Kolinka avec Marion Ruggieri (Grasset).

Arnaud Viviant : Désordre, de Leslie Kaplan (POL).

