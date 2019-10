Les critiques sont allés voir "Joker" de Todd Philips avec Joachim Phoenix, "Atlantique" de Mati Diop, "Sœurs d'armes" de Caroline Fourest, "Chambre 212" de Christophe Honoré, "Alice et le maire" avec Fabrice Luchini, "Gemini Man" avec Will Smith et "Papicha" de Mounia Meddour, qu'en pensent-ils ?

Le Masque scrute les moindres détails des derniers films à l'affiche © Getty / Gen Sadakane / EyeEm

Pour en débattre, autour de Jérôme Garcin, nos chers critiques :

Sophie Avon (Sud-Ouest)

(Sud-Ouest) Eric Neuhoff (Figaro)

(Figaro) Pierre Murat (Télérama)

(Télérama) Xavier Leherpeur (7ème Obsession)

"Joker", de Todd Philips

Avec Joaquin Phoenix, Robert de Niro, Zazie Beetz, Lion d’Or à Venise. Dans les années 1980, à Gotham City, Arthur Fleck, un comédien raté de stand-up qui est déguisé en clown (Joaquin Phoenix), est violemment agressé par des voyous. Une agression doublée d’une humiliation qui va le rendre fou et transformer le Joker en tueur psychotique, à la tête d’une armée de clowns révolutionnaires. Un film accusé par la presse anglo-saxonne de faire l’apologie de la violence...

"Atlantique", de Mati Diop

C'est le premier long métrage de la Franco-sénégalaiseMati Diop, Grand Prix à Cannes, avec Mama Sané, Ibrahima Traore et Amadou Mbow. Le film s’ouvre dans la banlieue de Dakar. Des ouvriers qui travaillent à la construction d’une tour appelée « Atlantique » se révoltent parce que leurs salaires ne sont pas versés. Et embarquent sur une pirogue, destination Gibraltar. D’autres choisissent de rester dans un pays où apparaissent des fantômes, les qui sont les esprits des migrants morts en mer. Un film qui oscille entre réalisme social, le fantastique et thriller politique.

"Sœurs d’armes", de Caroline Fourest

Elle signe un drame de guerre dont les deux héroïnes sont deux jeunes Françaises parties se battre en Syrie aux côtés des Kurdes. Elles s’appellent Kenza et Yaël et sont jouées par Camélia Jordana et Esther Garrel. Elles font la rencontre de Zara, une rescapée Yézidie jouée par Dylan Gwyn, et les trois vont devenir les sœurs d'armes du titre. Avec également Amira Casar en cheffe de bande et Pascal Gregory en agent de la coalition...

"Chambre 212", de Christophe Honoré

Avec Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Camille Cottin, Vincent Lacoste. La chambre 212, où se réfugie Maria (Chiara Mastroianni) après avoir quitté le domicile conjugal. Elle était en couple depuis vingt ans avec Richard (Benjamin Biolay), à qui elle n’a pas caché ses nombreuses liaisons avec de jeunes amants. Depuis l’hôtel d’en face, Maria observe en plongée le désarroi de son mari et fait resurgir du passé tous ceux qu’elle a aimés, y compris Richard, mais à 25 ans (Vincent Lacoste). Un film qui emprunte à la fois au vaudeville et au réalisme magique.

"Alice et le maire", de Nicolas Pariser

Avec Fabrice Luchini, dans le rôle de Paul Théraneau, le maire socialiste de Lyonet Anaïs Demoustier dans celui de sa jeune conseillère. Le film raconte comment un édile lessivé et sans idée, quivoudrait prendre la tête du PS et se présenter à la Présidentielle, en appelle à la jeune Alice Heimann (Anaïs Demoustier), une normalienne qui lui fait lire « Les Rêveries du promeneur solitaire », lui parle d’Orwell et de March Bloch. Un film très rohmérien, où la parole compte plus que l’intrigue.

"Gemini Man", d'Ang Lee

Avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, un film en 3D du Taïwanais Ang Lee. Will Smith, c’est Henry Brogan, un tueur à gages employé par les services secrets américains qui s’apprête à se ranger des voitures. Il va cependant devoir affronter son clone, mais rajeuni de 30 ans et programmé pour l'assassiner. Les effets spéciaux permettant à Will Smith d’avoir deux visages et deux âges...

"Papicha", de Mounia Meddour

Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda. Présenté à un Certain regard, ce premier film dénonce l’oppression du corps féminin par le fondamentalisme islamiste. Dans les années 90, Nedjma (Lyna Khoudri), 18 ans, étudie le français à l’université d’Alger et fait le mur pour sortir en boîte avec ses copines. Elle voudrait travailler dans la mode, créer un jour ses propres collections. Mais la pression religieuse s’amplifie et coudre des robes devient pour elle une manière de résister.

Les bons conseils du Masque

Sophie Avon et Xavier Leherpeur : Pour Sama, documentaire de Waad al-Kateab et Edward Watts.

Xavier Leherpeur : rétrospective, Sebastien Lifshitz au Centre Pompidou.

Eric Neuhoff : Quand passent les cigognes, de Mikhail Kalatozov.

Pierre Murat : un livre, Lee Chang-dong, textes de Véronique Bergen et Jean-Philippe Cazier, entretien par Antoine Coppola (Ed. Dis Voir).

Prochain enregistrement le jeudi 24 octobre

Au programme du théâtre avec les critiques Fabienne Pascaud (Télérama), Armelle Héliot (Figaroscope), Vincent Josse (France Inter) et Jacques Nerson (L’Obs).

« La Vie de Galilée », Bertolt Brecht/ Claudia Stavisky (La Scala et en tournée)

« Le Malade imaginaire » Molière/Claude Stratz (Comédie française en tournée jusqu’au 19 décembre, puis Marigny)

« N’écoutez pas mesdames », Sacha Guitry/Nicolas Briançon (La Michodière)

« En garde à vue » John Wainwright/Charles Tordjman (Hébertot)

« L’heureux stratagème », Marivaux/Ladislas Chollat (Edouard 7)

« Pour un oui pour un non », Nathalie Sarraute/Tristan Le Doze (Abbesses)

« Les Naufragés », Patrick Declerck/Emmanuel Meirieu et « La fin de l’homme rouge », Svetlana Aliexievitch/ Emmanuel Meirieu (Bouffes du Nord et en tournée).

Et du cinéma avec les critiques Charlotte Lipinska (Vanity Fair), Jean-Marc Lalanne (Inrockuptibles), Xavier Leherpeur (7èmeObsession) et Michel Ciment (Positif)