Que pensent les critiques du Masque et la Plume de "Downsizing" d'Alexander Payne, "Normandie nue" de Philippe Le Guay, "Seule sur la plage la nuit" d'Hong Sang-Soo, "Vers la lumière" de Naomi Kawase, "Les Heures sombres" de Joe Wright", "El Presidente" de Santiago Mitre, "Que le diable nous emporte" de J-Cl Brisseau

Autour de Jérôme Garcin, les critiques Charlotte Lipinska (Vanity Fair), Michel Ciment (Positif), Jean-Marc Lalanne (Inrockuptibles) et Eric Neuhoff (Le Figaro) confrontent leur point de vue.

« Downsizing », Alexander Payne

"Downsizing", qu'on peut traduire par "Réduction"... C'est un long film (2h15) de Science-fiction d'Alexander Payne (Les Descendants, Nebraska...). Il s'agit, pour lutter contre la surpopulation, de réduire de manière irréversible les humains à une taille de 12 cm. Qui dit "miniaturisation" dit "moins de consommation", "augmentation du niveau de vie", etc. Le couple formé par Matt Damon et Kristen Wiig décide de se lancer dans cette aventure.

« Les Heures sombres », Joe Wright

Un nouveau film sur Winston Churchill ; l'an passé il y en avait eu trois... Et donc voici avec Gary Oldman Les Heures sombres par Joe Wright, le réalisateur d'Orgueil et Préjugés, un film de plus de 2h, qui se concentre sur la prise de pouvoir de Churchill, 65 ans, premier Lord de l'amirauté en mai 40, et surtout ses hésitations face à Hitler : est-ce qu'il faut négocier avec l'Allemagne nazie, est-ce qu'il faut résister ?

« Normandie nue », Philippe Le Guay

Normandie nue, le nouveau film de Philippe Le Guay, le réalisateur des Femmes du sixième étage et d'Alceste à Bicyclette avec François Cluzet, François-Xavier Demaison, Toby Jones et des vaches - beaucoup de vaches...

On est dans une bourgade champêtre de l'Orne où les éleveurs, comme ailleurs sont frappés par la crise. Ils son en révolte et le maire, Georges Balbuzard, veut faire connaître leur combat au monde entier. Il accepte donc la proposition de l'artiste américain Blake Newman (Toby Jones) de photographier tous ses administrés dans un champ à vaches et leur plus simple appareil.

« El Presidente », Santiago Mitre

El Presidente, un film de l'argentin Santiage Mitre, le réalisateur de Polina avec l'impérial Ricardo Darín dans le rôle d'Hernan Blanco, un jom rêvé pour un président argentin qui est élu pour sa probité, qui d'ailleurs prétend être un homme normal. Il faut imaginer un François Hollande latino-américain avec la coupe grise de George Clooney. Il vient participer, dans un grand hotel high-tech de la Cordillère des Andes, à un sommet qui réunit tous les chefs d'état d'Amérique Latine pour décider d'une politique énergétique commue. Et puis il va être rattrapé par un drame qui touche sa fille, son gendre, tout cela menaçant de ternir son image...

« Vers la lumière », Naomi Kawase

Naomi Kawase avait remporté la Caméra d'or en 1997 pour Suzaku. Là, c'est avec Masatoshi Nagase et Ayame Misaki l'histoire de la rencontre entre une femme audiodescriptrice pour le cinéma (pour les non-voyants) et un photographe qui est en train de perdre la vue, et avec une musique sirupeuse d'Ibrahim Maalouf.

« Seule sur la plage la nuit », Hong Sang-soo

Le troisième film de sud-coréen Hong Sang-Soo qui a valu à son interprète Min-Hee Kim l'ours d'argent de la meilleur actrice. Elle incarne un actrice de cinéma qui a une liaison avec un homme marié et père de famille. Alors qu'elle se trouve en Europe elle se demande si son amant va oui ou non la rejoindre. Puis, dans la seconde partie du film, où on comprend qu'elle a fui le scandale provoqué par son histoire avec un cinéaste, l'actrice est de retour en Corée et elle noie son chagrin dans l'alcool, elle croise dans une soirée celui qu'elle a aimée.

« Que le diable nous emporte », Jean-Claude Brisseau

Camille, la quarantaine, ramasse le portable remplit de vidéos érotiques que Suzy a perdu dans une gare. Les deux femmes conviennent d'un rendez-vous chez Camille pour que la jeune fille puisse récupérer son bien. C'est l'occasion pour Suzy de faire la connaissance ce Clara, la compagne de Camille Débarque alors Fabrice, l'ex-amant de Suzy qui essaie de la ramener chez lui tandis que Tonton, un vieux sage qui habite au-dessus, veut initier Suzy au yoga et à la méditation.

