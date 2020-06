Vos critiques partagent leurs impressions sur "Technoboss" de João Nicolau (2019) "Nuestras Madres" de Cesar Diaz (2019), "Les Dents de la mer" de Steven Spielberg (1975), Secret people" de Thorold Dickinson (1952), "L’une chante, l’autre pas" d'Agnès Varda (1977) et "Le Corbeau" d'Henri-George Clouzot (1943).

"Technoboss" de João Nicolau

▶︎ En VOD sur UniversCiné

Luís Rovisco (Miguel Lobo Antunes) est directeur des ventes dans une société de sécurité électronique et à deux doigts de la retraite. Il vit seul avec son chat Napoléon et se rend en voiture dans un hôtel où il doit remplacer le système de sécurité. Une vie banale qu’il réenchante avec des chansons qu’il invente.

"Nuestras Madres" de Cesar Diaz

▶︎ En VOD (notamment sur Canal )

C'est le premier film de César Diaz, Caméra d’or à Cannes. Guatemala, 2018. En même temps que les militaires responsables de la guerre civile sont jugés, affluent les témoignages des victimes et des proches des victimes. Ernesto, un jeune anthropologue de l’institut médico-légal (Armando Espitia) ne travaille pas seulement à l’identification des morts, il essaie aussi de comprendre comment son propre père guérilléro a été exécuté.

"Les Dents de la mer" (Jaws) de Steven Spielberg

▶︎ Sur Amazon Prime ou en VOD

Sorti en 1975, adapté du roman de Peter Benchley, et qui fut le plus gros succès de tous les temps avant d'être détrôné en 1977 par "La Guerre des étoiles". Pendant l'été, un requin s’attaque à une jeune baigneuse et le chef de la police locale (Roy Scheider) va à son tour s’attaquer au tueur, malgré les réticences du conseil municipal, qui craint de voir fuir les touristes à la veille de la fête nationale du 4 juillet.

"Secret people" Thorold Dickinson

Sorti en 1952, avec Audrey Hepburn et Serge Reggiani. Dans l’Europe des années 30, un père qui combat la dictature confie ses deux filles Maria (Valentina Cortese) et Nora (Audrey Hepburn), aux bons soins d’un ami italien réfugié à Londres. Sept ans plus tard, lors d’un week-end à Paris, Maria tombe sur Louis (Reggiani), son amoureux français, qui lui demande de l’aider à traquer le meurtrier de son père.

"L’une chante, l’autre pas" d'Agnès Varda

▶︎ En VOD sur la Cinetek

Film de 1977 qui retrace, entre 1962 et 1976, l'amitié de deux jeunes femmes et tient la chronique des droits des femmes, avec Valérie Mairesse et Thérèse Liotard.

S'il y a une lutte racontée dans ce film, c'est celle pour la contraception, pour la liberté sexuelle ou corporelle des femmes. Dans l'histoire de cette lutte, le procès de Bobigny - qui a abouti à la loi Simone Veil autorisant la contraception - est plus important que 68

Agnès Varda

"Le Corbeau" d'Henri-George Clouzot

▶︎ En VOD sur UniversCiné et La Cinetek

Film de 1943. Une petite ville provinciale est la cible d’un corbeau qui envoie des lettres anonymes, adressées au médecin soupçonné de pratiquer des avortements clandestins et d’avoir une liaison adultère. Lettres qui mettent la ville sens dessus dessous. Avec Pierre Fresnay, Ginette Leclerc, Pierre Larquey, Micheline Francey , Noël Roquevert , Roger Blin, Louis Seigner…

