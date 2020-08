Des nouveautés passées au crible : "Saturne" de Sarah Chiche, "Comédies françaises" de Éric Reinhardt, "Du côté des indiens" de Isabelle Carré, "Les Démons" de Simon Liberati, "Une fille de rêve" de Éric Laurrent ont-il séduit les critiques du masque & la plume ?

Que vous conseillent les critiques du Masque & la plume pour la rentrée littéraire ? © Getty / BraunS

Avec vos chers critiques

Patricia Martin (France Inter)

(France Inter) Olivia de Lamberterie (Elle)

(Elle) Frédéric Beigbeder (Figaro-Magazine)

(Figaro-Magazine) Arnaud Viviant (Transfuge)

"Saturne" de Sarah Chiche

▶︎ Chez Seuil

En 1977, Harry meurt à 34 ans, il était le père d’une fillette de 15 mois, Sarah. Il était aussi l’héritier d’une dynastie de médecins ayant quitté l’Algérie après l’indépendance et bâti un empire de cliniques privées en France. C’est le portrait romancé d’un fantôme de père par son orpheline de fille.

"Comédies françaises" d'Éric Reinhardt

▶︎ Chez Gallimard

Le héros, Dimitri, 27 ans, journaliste à l’AFP, se lance dans une enquête sur la naissance d'Internet et découvre qu’il a été développé par un Français, Louis Pouzin, dont les recherches ont été entravées par les pouvoirs publics dans les années 70 sous la pression de l’industriel Ambroise Roux. La France a choisi alors le minitel contre Internet. Et ce sont les Américains, qui se sont saisis de l'invention de Louis Pouzin.

"Du côté des indiens" d'Isabelle Carré

▶︎ Chez Grasset

Le second roman, après "Les Rêveurs", d’Isabelle Carré dont le héros a 10 ans, c’est Ziad. Il habite avec ses parents, Anne et Bertrand, dans un immeuble où une voisine, Muriel, célibataire, comédienne, chez qui Bertrand se rend souvent, rêverait d’être la mère du petit Ziad. Un roman où s’invitent les affaires Weinstein et metoo à travers ce qu’a vécu Muriel autrefois dans le monde du cinéma.

"Les Démons" de Simon Liberati

▶︎ Chez Stock

Portrait d’une fratrie frappée par une tragédie accidentelle au printemps 1967, au moment où le monde bascule vers une époque nouvelle : celle de la pop, de la drogue, du plaisir et de la guerre du Viêt Nam. Un roman qui se déroule de Paris à New York, de Cannes à Rome, où l’on croise Truman Capote, Andy Warhol, Paul Morand, Chardonne, Aragon et Elsa Triolet.

"Une fille de rêve" d'Éric Laurrent

▶︎ Chez Flammarion

Un roman sur une starlette des années 1980, Nicky Toxy, qui avait connu la célébrité grâce à la publicité et quelques émissions télévisées de divertissement, et se termine de manière tragique…

Les romans conseillés par vos critiques