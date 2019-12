Qu'ont pensé nos critiques de "Gloria Mundi" de Robert Guédiguian, "Chanson douce" de Lucie Borleteau, "Proxima" d'Alice Winocour, "Seules les bêtes" de Dominik Moll, "Brooklyn Affairs" d'Edward Norton, "À couteaux tirés" de Rian Johnson et "It must be Heaven" d'Elia Suleiman ?

Sophie Avon (Sud-Ouest)

Pierre Murat (Télérama)

Jean-Marc Lalanne (Inrockuptibles)

Nicolas Schaller (L’Obs)

"Gloria Mundi", de Robert Guédiguian

Un film de Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Lola Naumark et Grégoire Leprince-Ringuet.

L'histoire se passe évidemment à Marseille où débarque Daniel, qu’on surnomme « le gitan » (Gérard Meylan). Il vient de purger une longue peine en prison, et il retrouve son ex-femme, Sylvie (Ariane Ascaride), remariée avec Richard, un chauffeur de bus (Jean-Pierre Darroussin). La fille qu’ont eue Daniel et Sylvie vient de mettre au monde une petite Gloria. Mais le bonheur de la famille recomposée va être de courte durée. Et la comédie va virer à la tragédie.

"Chanson douce", de Lucie Borleteau

C’est l’adaptation, par Lucie Borleteau, du roman de Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz.

Un roman qui s’ouvrait par l’assassinat de deux enfants d’un couple bobo perpétré par leur nounou, Louise, et la découverte du crime par la mère. Le reste du livre relatant les faits qui ont abouti à ce drame. Dans ce film coscénarisé par Jérémie Elkaïm, qui ne conserve ni la construction ni les flash-backs du livre, Karine Viard endosse le rôle de la nounou meurtrière, les parents étant joués par Leïla Bekhti et Antoine Reinartz.

"Proxima", d'Alice Winocour

Avec Eva Green, Matt Dillon, Aleksei Fateev, Lars Edinger, Sandra Hüller.

Un film sur la conquête de l’espace, mais qui se déroule sur terre et se termine sur la base de lancement de Baïkonour. Ce sont en effet les préparatifs au grand décollage que nous montre la réalisatrice. Sarah (Eva Green), une astronaute française, a été sélectionnée pour effectuer dans l’espace une mission d’un an, en compagnie d’un Russe et d’un Américain. Elle est mère d’une fillette de 8 ans, Stella (Zélie Boulant-Lemesle). Le film raconte la préparation dans le centres d’entrainement de Cologne et de Star City, près de Moscou, mais aussi la difficulté, pour Sarah, à se séparer de sa fille.

"Seules les bêtes", de Dominik Moll

Un film de Dominik Moll, à qui on doit, il y a 20 ans, « Harry, un ami qui vous veut du bien ». Cette comédie policière est tirée du roman de Colin Niel, avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard, Valeria Bruni Tedeschi.

Le film s’ouvre à Abidjan pour plonger ensuite dans le Causse Méjean où une femme disparaît. En Afrique, les ordinateurs tournent à plein régime et, dans la campagne française, les éleveurs souffrent de la solitude. Impossible d’en dire plus sans dévoiler le secret de l’intrigue...

"Brooklyn Affairs", d'Edward Norton

Un film d’Edward Norton, avec Edward Nortont, Alec Baldwin, Bruce Willis, Willem Dafoe.

À New York, au milieu des années 1950, Lionel Essrog (Edward Norton), est détective privé et il est atteint de la maladie de Gilles de La Tourette. Il enquête sur le meurtre de son unique ami et ancien boss, Frank Minna (Bruce Willis). La maladie l’ayant rendu obsessionnel, Lionel parvient à connaître le secret de feu son patron, qui avait découvert la corruption d’un conseiller municipal de New York, par ailleurs magnat de l'immobilier sans scrupules (Alec Baldwin). Une sombre affaire rythmée sur des airs de jazz.

"À couteaux tirés", de Rian Johnson

Un film de l’Américain Rian Johnson, avec Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Colette, Michael Shannon.

L’auteur de polars Harlan Thrombey (Christopher Plummer), escorté d’une jeune infirmière en situation irrégulière interprétée par Ana de Armas, reçoit sa famille dans son beau manoir Massachussets, à l’occasion de son 85e anniversaire. Problème : le lendemain matin, il est retrouvé mort, la gorge tranchée. Suicide ou meurtre ? L'inspecteur Elliott enquête et le détective privé Benoit Blanc (Daniel Craig), entre dans la danse. Il y a un côté Agatha Christie dans ce film signé par le réalisateur du 8e épisode de « Star Wars ».

"It must be Heaven", d'Elia Suleiman

Avec Elia Suleiman, Tarik Kopty, Gael Garcia Bernal, Grégoire Colin.

Suleiman, alias ES, quitte la Palestine et part à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que son pays d'origine le suit comme une ombre. Qu’il aille à Paris, où les tanks du 14 juillet se baladent sur les boulevards, ou à New York, où même les enfants sont armés, tout lui devient, sinon absurde du moins burlesque. Avec, parfois, des mots émouvants, comme ce « tout le monde boit pour oublier. Les Palestiniens sont les seuls à boire pour se souvenir »...

Prochain enregistrement le jeudi 19 décembre

Au programme, des livres avec les critiques Olivia de Lamberterie (Elle), Nelly Kapriélian (Inrockuptibles), Jean-Claude Raspiengeas (La Croix) et Arnaud Viviant (Transfuge)

Et des films avec les critiques Sophie Avon (Sud-Ouest), Charlotte Lipinska (Vogue), Eva Bettan (France Inter) et Pierre Murat (Télérama)