Quel est l'avis des critiques sur "The Gentlemen" de Guy Ritchie, "Le prince oublié" de Michel Hazanavicius, "La fille au bracelet" de Stéphane Demoustier, "#Jesuislà" d'Eric Lartigau, "Notre-Dame du Nil" d'Atiq Rahimi, "Un divan à Tunis" de Manele Labidi, "La cravate" d'Etienne Chaillou et Mathias Théry.

Quels sont ces films qui méritent d'être vus (ou pas) selon "Le Masque & la Plume" ?

Avec vos très chers critiques

Eva Bettan (France Inter)

(France Inter) Jean-Marc Lalanne (Les Inrockuptibles)

(Les Inrockuptibles) Eric Neuhoff (Le Figaro)

(Le Figaro) Michel Ciment (Positif)

"The Gentlemen" de Guy Ritchie

Avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant et Colin Farell.

Mickey Pearson (McConaughey), un Américain devenu baron de la drogue à Londres, pense se retirer des affaires et vendre son business à des Américains. C’est le début d’une suite de chantages, complots, trahisons, enlèvements et autant d’arnaques...

"Le Prince oublié" de Michel Hazanavicius

Avec Omar Sy, Bérénice Béjo, François Damiens.

Djibi, père célibataire (Omar Sy), raconte le soir des histoires à sa fille Sofia pour l’endormir. Histoires dans lesquelles il est un prince charmant et elle, une princesse, avec François Damiens dans le rôle du méchant. Jusqu’au jour où Sofia devient ado et n’a plus besoin d’histoires le soir. Or, le nouveau prince charmant de Sofia est un garçon blond de son âge. Le père, conteur au chômage, a désormais un gamin pour rival...

"La Fille au bracelet" de Stéphane Demoustier

Avec Melissa Guers, Roschdy Zem et Chiara Mastroianni.

Lise, 18 ans (Melissa Guers), habite chez ses parents (Chiara Mastroianni et Roshdy Zem) et porte depuis deux ans un bracelet électronique. Elle est accusée d’avoir tué, au terme d’une fête trop arrosée, sa meilleure amie. Un film se déroule dans la salle du tribunal où elle est jugée deux ans après les faits. Est-elle coupable ou innocente ? Mystère.

"#Jesuislà" d'Eric Lartigau

Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin.

Stéphane (Alain Chabat), chef cuisinier au Pays basque, surfe sur la Toile et fait la connaissance de Soo, une Sud-coréenne de 35 ans. Il abandonne aussitôt ses casseroles et part pour Séoul. Plus précisément pour l’aéroport futuriste d’Incheon, où, faute de trouver Soo à son arrivée, il traîne pendant des jours sa mélancolie et fait des photos qu’il poste sur Instagram.

"Notre-Dame du Nil" d'Atiq Rahimi

Adapté du roman de Scholastique Mukasonga, avec Santa Amanda Mugabekazi, Albina Sydney Kirenga, Carole Trévoux et Pascal Greggory.

Au sommet d’une montagne du Rwanda, il y a un institut catholique, Notre-Dame du Nil. On est en 1973, le Rwanda, présidé par un Hutu, a commencé son plan de purification ethnique qui provoquera, vingt ans plus tard, le génocide des Tutsis. Déjà, dans ce pensionnat religieux, un quota impose une minorité de Tutsies (pas plus de 10%) que leurs camarades traitent de « cafards ». Peu à peu, la peur va gagner les jeunes filles tutsies de Notre-Dame du Nil.

"Un divan à Tunis" de Manele Labidi

Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled.

Selma Derwish (Golshifteh Farahani) est une Tunisienne qui, après avoir exercé en France, ouvre son cabinet de psychanalyse sur le toit d’une banlieue populaire de Tunis, au lendemain de la révolution de Jasmin. La comédie s’amuse de tous les quiproquos que favorise l’exercice de la psychanalyse entre ceux qui prennent Freud barbu pour un frère musulman et ceux qui pensent qu’on ne saurait s’allonger sur un divan que pour des "prestations tarifées".

"La Cravate" d' Etienne Chaillou et Mathias Théry

Un documentaire consacré à un garçon de 20 ans, Bastien, qui vit dans le Nord de la France. Après avoir été skinhead, il s’engage à ce qui était encore le Front national, et gravit les échelons jusqu’à être un bref temps conseiller en com de Florian Philippot, qu’il finira par rejoindre après avoir quitté le parti de Marine Le Pen. Bastien se raconte ici à visage découvert, face caméra.

