Nos critiques du "Masque & la Plume" s'affrontent autour des films de la quinzaine : "Les Siffleurs" de Corneliu Porumboiu, "Tommaso" d'Abel Ferrara, "Underwater" de William Eubank, "1917" de Sam Mendes, "L’Adieu" de Lulu Wang, "Merveilles à Montfermeil" de Jeanne Balibar, "Je ne rêve que de vous" de Laurent Heynemann.

Quels films valent la peine de se déplacer ? © Getty / adventtr

Avec les critiques du Masque et la Plume

Sophie Avon (Sud-Ouest)

(Sud-Ouest) Eric Neuhoff (Le Figaro)

(Le Figaro) Michel Ciment (Positif)

(Positif) Charlotte Lipinska (Vogue)

"Les Siffleurs", de Corneliu Porumboiu

Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar.

À Bucarest, l’inspecteur Cristi (Vlad Ivanov), un flic corrompu par les narcotrafiquants, est entraîné par une femme fatale, Gilda (Catrinel Marlon), sur l’île de La Gomera, aux Canaries. On y pratique le silbo. une langue sifflée ancestrale qui permet aux habitants de communiquer entre eux. Cristi compte bien utiliser le silbo pour permettre l’évasion d’un trafiquant de drogue incarcéré à Bucarest...

"Tommaso", d'Abel Ferrara

Avec Cristina Chiriac et Willem Dafoe.

Un film en forme d’autoportrait. Tommaso (Willem Dafoe) est un réalisateur américain exilé à Rome avec sa jeune épouse Nikki et leur fillette de 4 ans. L’ancien junkie veut mener une vie rangée, consacrée à l’écriture de scénarios, au yoga, à son cours de théâtre. Un bonheur de façade lézardé par une jalousie maladive et une tendance à la paranoïa.

"Underwater", de William Eubank

Un film d’horreur avec Vincent Cassel et Kristen Stewart. Une plate-forme de forage, à dix mille mètres de profondeur sous la mer, et alimentée par un réacteur atomique : piégée sous l’eau, l’équipe doit survivre, remonter à la surface et affronter d’abominables créatures...

"1917", de Sam Mendes

Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong.

Une plongée dans l’enfer de la Grande Guerre, avec deux jeunes caporaux britanniques, qui ont pour mission de traverser les lignes ennemies afin de délivrer un message qui pourrait empêcher une attaque anglaise, où périraient 1600 soldats. Un film qui donne l’illusion d’un plan-séquence unique afin que le spectateur soit immergé en temps réel dans la guerre de tranchées.

"L’Adieu", de Lulu Wang

Avec Awkwafina, Tzi Ma, X Payo.

Billi, double de la réalisatrice, vit aux Etats-Unis. Elle apprend que sa grand-mère qui vit à Changchun est atteinte d’un cancer du poumon et en phase terminale. Billi part alors pour la Chine afin de retrouver sa grand-mère, tout en en se gardant bien de lui révéler qu’elle est condamnée. Un film sur le mensonge face à la maladie, mais aussi sur ce qui différencie l’Occident de l’Extrême-Orient.

"Merveilles à Montfermeil", de Jeanne Balibar

Le premier film comme réalisatrice de l’actrice Jeanne Balibar, avec Emmanuelle Béart, Ramzy Bedia, Bulle Ogier, Mathieu Amalric, Philippe Katerine, et le metteur en scène de théâtre Franck Castorf.

Autour de la maire de Montfermeil (Emmanuelle Béart), l’équipe municipale travaille à la création d’une école linguistique et à la préparation de la fête de la brioche. Une suite de saynètes, sur un mode satirique.

"Je ne rêve que de vous", de Laurent Heynemann

Avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, Emilie Dequenne.

L’histoire de Jeanne Levylier, qui fut la troisième épouse et le de dernier amour de Léon Blum. Ils s’étaient rencontrés en 1940 sous l'Occupation, ils se sont mariés en 1943, dans le camp de Buchenwald. Un film inspiré du livre de Dominique Missika.

Les conseils avisés de nos critiques

Prochain enregistrement le jeudi 30 janvier

Au programme du théâtre avec les critiques Armelle Héliot (Figaroscope), Fabienne Pascaud (Télérama), Fabienne Darge (Le Monde) et Jacques Nerson (L’Obs)

« Angels in America », Tony Kushner/Arnaud Desplechin (Comédie- Française)

« Contes et légendes », Joël Pommerat (Nanterre-Amandiers tournée)

« L’Opposition. Mitterrand vs Rocard », Georges Naudy/E. Civanyan (l’Atelier)

« Le système Ribadier », Feydeau/Ladislas Chollat (Bouffes Parisiens)

« Trahisons », Harold Pinter/Michel Fau (La Madeleine)

« Une Histoire d’Amour », Alexis Michalik (La Scala)

« La Mouche », George Langelaan/Christian Hecq (Bouffes du Nord et en tournée)

Et du cinéma avec les critiques Camille Nevers (Libération), Xavier Leherpeur (7ème Obsession), Pierre Murat (Télérama) et Nicolas Schaller (L’Obs)