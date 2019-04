Sous le feu des critiques : "Blanche comme neige" d'Anne Fontaine, "Tanguy, le retour" d'Etienne Chatiliez, "Alpha-The right to kill"de Brillante Mendoza, "Alex, le destin d'un roi" de Joe Cornish, "Les grands squelettes" de Philippe Ramos, "Raoul Taburin" de Philippe Godeau, "El Reino" de Rodrigo Sorogoyen.

Autours de Jérôme Garcin pour parler cinéma :

Danièle Heymann (Bande à part),

(Bande à part), Eric Neuhoff (Figaro),

(Figaro), Jean-Marc Lalanne (Inrockuptibles)

(Inrockuptibles) Pierre Murat (Télérama).

"El Reino" de Rodrigo Sorogoyen

Un polar de 2h11 signé Rodrigo Sorogoyen qui a reçu sept Goya et qui dénonce la corruption politique en Espagne. Avec Antonio de la Torre dans le rôle principal, celui de Manuel Lopez-Vidal, député madrilène qui doit entrer à la direction de son parti sans cesser de jongler avec les dessous de table et les contrats véreux. Jusqu’au jour où il fait le vide autour de lui et est menacé d’être éliminé...

"Blanche comme neige" d’Anne Fontaine

Avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling, Benoît Poelvoorde, Vincent Macaigne.

C’est une lecture parodique et détournée du fameux conte des frères Grimm. Tout commence dans un palace où la jolie Claire, c’est Lou de Laâge, dont s’éprend Charles Berling, suscite la jalousie et la colère de Maud, sa belle-mère et gérante de l’hôtel, Isabelle Huppert. Cette dernière commandite le meurtre de Claire, qui se réfugie dans une maison du Vercors, où elle va séduire plusieurs hommes, sept au total, comme les nains. Pendant ce temps-là, la marâtre Huppert n’a qu’un objectif : avoir la peau de Lou de Laâge, qui n’en finit pas de découvrir le plaisir et le désir, à l’ombre du sanctuaire de La Salette. Le scénario est cosigné Pascal Bonitzer, la photo est d’Yves Angelo, la musique de Bruno Coulais et le film est découpé en trois chapitres, comme un conte, mais pour adultes....

"Tanguy, le retour" d’Etienne Chatilliez

Dix-sept ans après Tanguy, voici la suite, avec à nouveau Eric Berger dans le rôle-titre et ses parents André Dussollier et Sabine Azéma. Ils coulent une retraite pépère quand débarque Tanguy, 44 ans, plus dépressif que jamais. Sa femme chinoise l’a quitté, et il squatte à nouveau l’appartement de papa-maman, mais cette fois avec sa fille de 16 ans, Zhu, qui prépare le bac. La suite est sans surprise, jusqu’au moment où son ex sonne à la porte et demande à Tanguy de lui pardonner, elle–même bientôt suivie par toute la famille chinoise...

"Alpha, the right to kill" de Brillante Mendoza

Mendoza, le réalisateur philippin de Kinatay (prix de la mise en scène à Cannes, en 2009), Serbis et Ma’ Rosa.

Fidèle à sa méthode - une manière très physique de filmer – et aux deux versants de Manille : les bidonvilles et les buildings, la misère et l’opulence, Mendoza signe une sorte de docu-polar sur la lutte antidrogue.

Le film suit, en caméra portée, une opération de commando menée contre un baron de la drogue et ses hommes de main. Tous sont exécutés par les flics, dont un officier ripou (Allen Dizon), qui récupère la drogue pour la revendre avec la complicité de son jeune indic. Un film où on apprend les différents modes d’acheminement de la drogue : par pigeons voyageurs, dans les fruits mûrs et même les couches-culottes...

"Raoul Taburin", une comédie de Pierre Godeau

Un film inspiré du récit dessiné de Sempé, avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément, Grégory Gadebois.

Benoît Poelvoorde, c’est Raoul Taburin, qui répare les bicyclettes à Saint-Céron, dans la Drôme provençale – on est dans les années 1960 -, et cache un terrible secret : le roi du guidon ne sait pas faire de vélo ! Jusqu’au jour où son ami-photographe Hervé Figougne (Edouard Baer), le met au pied du mur, ou plutôt du pédalier...

"Alex, le destin d'un roi" du Britannique Joe Cornish

Un film de deux heures inspiré de la légende arthurienne.

De nos jours, un écolier de 12 ans, Alex (Louis Serkis), voit sa vie bouleversée lorsqu'il découvre, dans un chantier de construction, Excalibur, l’épée magique du roi Arthur. Alex réunit une équipe de chevaliers pour vaincre, aidé par Merlin (Angus Imrie), la maléfique Morgana, venue du Moyen-Âge avec ses trolls pour détruire le monde. Morgana, c’est Rebecca Ferguson, qui ressemble à Theresa May en visite à Bruxelles. C’est donc la légende arthurienne, mais version Harry Potter.

"Les grands squelettes" de Philippe Ramos

Voici le quatrième film de Philippe Ramos (Jeanne captive), avec Melvil Poupaud, Denis Lavant, Anne Azoulay, Jacques Bonnafé, Jean-François Stévenin... Où l’on voit des femmes et des hommes, 13 au total, de tous âges, errer dans Paris et faire entendre leurs monologues intérieurs, leurs souvenirs, avec les questions éternelles sur l’amour, l’infidélité, la jouissance, la violence, toutes les saynètes étant reliées par les « Fragments d’un discours amoureux » de Barthes.

