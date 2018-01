Que pensent les critiques du Masque et la Plume de "L’enfant perdue" d'Elena Ferrante, "Les loyautés" de Delphine de Vigan, "Microfictions 2018" de Régis Jauffret, "Pactum salis" d'Olivier Bourdeaut, "Faire mouche" de Vincent Almendros ?

Pour débattre Jérôme Garcin s'est entouré d'Olivia de Lamberterie (Elle), Nelly Kapriélian (Inrockuptibles), Patricia Martin (France Inter) et Arnaud Viviant (Transfuge)

Que lire cette semaine ? Les critiques du Masque et la Plume vous conseillent...

« L’enfant perdue », Elena Ferrante

En France, il y a déjà eu 2 millions d'exemplaires vendus pour les trois premiers volumes de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante qui ont été vendus. Cet ultime tome est très attendu par les lecteurs...

Nelly Kapriélian :

Elena Ferrante est complètement folle

► Le roman d'Elena Ferrante est publié chez Gallimard

« Les loyautés », Delphine de Vigan

Trois ans après le très personnel D'après une histoire vraie, Delphine de Vigan retrouve l'esprit de ses livres précédents. Les loyautés dresse le portrait de deux gamins vraiment en détresse.

Théo et Mathis, 12 et 13 ans, et qui se cachent sous l'escalier de la cantine au collège pour boire un variété assez impressionnante d'alcool forte. Théo vit entre un père au chômage et une mère hystérique ; Mathis est le fils d'une femme singulièrement traumatisée et d'un père détestable. Il faut ajouter la prof, qui ne va pas mieux. Bref, le ciel est bas et noir dans ce roman.

► Publié aux édition Lattès

« Microfictions 2018 », Régis Jauffret

Dix ans après Microfictions, Régis Jauffret remet ça avec Microfictions 2018. Un livre évidemment irrésumable qui contient quelques 1500 personnages disposés dans 500 brèves histoires, toutes plus sanglantes et vitriolées les unes que les autres.

Quelques titres de microfictions pour vous mettre en appétit : Attentat au prix de Flore, Babines sanglantes, Carcasse aux quatre vents, Cruel cuisinier japonais, Cyber pornographie, Fellation relevée d'un peu de harissa, Les stagiaires sont des putains, Les vierges ne savent pas sucer, Pompes funèbres à bas coût, Un alzheimer bien mérité...

► Les microfictions sont publiées chez Gallimard

« Pactum salis », Olivier Bourdeaut

Pactum salis : le pacte du sel. C'est le deuxième roman très attendu d'Olivier Bourdeaut, 37 ans, dont le premier, En attendant Bojangles avait connu un succès phénoménal (500 000 exemplaires vendus, traductions dans plus de 30 langues...). Pactum salis est le récit d'une amitié qui a mal commencé. Dans les marécages salants de Guérande, Jean, un ancien Parisien, y est devenu paludier. Michel, un agent immobilier du coin, s'apprête à consacrer sa réussite en s'installant à Paris. Les deux hommes ne se seraient jamais rencontrés si Michel, ivre-mort, n'avait pas fait sombrer sa Porsche dans le bassins de Jean, et surtout s'il n'avait pas pissé sur un de ces monticules de sel...

► Le roman est publié aux éditions Finitude

« Faire mouche », Vincent Almendros

Vincent Almendros publie une sorte de polar montagnard : Faire mouche. À l'occasion du mariage d'une cousine, le narrateur revient dans son village natal, un endroit sinistre au milieu de rien. Il débarque avec sa fiancée qui n'est pas sa fiancée. Il retrouve sa mère, une veuve qui vit avec son oncle malade... Bref c'est un retour au payx natal totalement angoissant et mystérieux.

► Le roman de Vincent Almendros est publié aux Editions de Minuit

