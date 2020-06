Nos critiques aiment-ils "Belle de jour" de Joseph Kessel, "Requiem pour une ville perdue" d'Asli Erdogan, "Un Mariage en dix actes" de Nick Hornby, "La Commode aux tiroirs de couleurs" d'Olivia Ruiz, "L’Enigme de la chambre 622" de Joël Dicker ?

Lire ou relire Joseph Kessel, Nick Hornby, Olivia Ruiz, Asli Erdogan ou Joël Dicker ? © Getty / AzmanL

Lectures croisées de vos critiques

Olivia de Lamberterie (Elle)

(Elle) Michel Crépu (NRF)

(NRF) Frédéric Beigbeder (Le Figaro Magazine)

(Le Figaro Magazine) Arnaud Viviant (Transfuge)

"Belle de jour" de Joseph Kessel

▶︎ Chez Gallimard (et Pléiade)

L'ouvrage reparaît dans la Pléiade en deux volumes, qui rassemblent ses romans et récits. "Belle de jour" fit scandale à sa parution, en 1928 : il racontait l’histoire d’une bourgeoise, Séverine, faisant l’expérience de la prostitution dans une maison de rendez-vous où travaillent, pour se faire de l’argent, des femmes de la bonne société. Un roman que Bunuel a porté à l’écran en 1967 avec Catherine Deneuve dans le rôle de Belle de Jour.

"Requiem pour une ville perdue" d'Asli Erdogan

▶︎ Chez Actes-Sud

L'histoire d'une journaliste et romancière turque, enfermée en 2016 pendant plusieurs mois dans la prison d’Istanbul, désormais exilée à Berlin. C’est un recueil de textes anciens, une évocation nocturne, presque romantique, d’Istanbul et de son cher quartier de Galata…

Je suis, écrit-elle, la somme de tout ce que j’ai perdu et de ce qu’il me reste à perdre, du sang, des mots et du silence des lèvres

"Un Mariage en dix actes" de Nick Hornby

▶︎ Chez Stock

Tom, ancien critique de rock au chômage, et Louise, gériatre, sont mariés, ont deux enfants et sont au bord du divorce. Ils se retrouvent dans un pub situé juste en face du cabinet de la psy pour des séances de thérapie de couple. Un livre sur le Brexit conjugal en dix actes brefs, que Stephen Frears a adapté pour la BBC.

"La Commode aux tiroirs de couleurs" d'Olivia Ruiz

▶︎ Chez Lattès

Le premier roman de la chanteuse Olivia Ruiz. La narratrice hérite de sa grand-mère une commode dont elle va ouvrir les neuf tiroirs de couleur, qui contiennent la vie réinventée de cette grand-mère, ex-républicaine espagnole réfugiée dans le sud de la France.

"L’Enigme de la chambre 622" de Joël Dicker

▶︎ Chez Fallois

La chambre 622 est celle du palace de Verbier, dans le Valais, où un meurtre a été commis et n’a jamais été élucidé. Quinze ans plus tard, à l’été 2018, un écrivain en deuil de son éditeur et menacé par le syndrome de la page blanche, se rend dans ce palace où la chambre 622 a disparu…. Un roman de 600 pages où il est question des banques privées suisses, de succession et d’adultères.

Les conseils avisés de nos critiques