"La Voix humaine" de Pedro Almodovar, "Le Procès de Julie Richards" de Larry Peerce, "L’Attaque de la malle-poste" de Henry Hathaway, "L’Etrange Monsieur Victor" deJean Grémillon, "Les Yeux de Satan" Sydney Lumet et "La Maison de la mort" de James Whale ?

Avec nos critiques

Camille Nevers (Libération)

Pierre Murat (Télérama)

Eric Neuhoff (Le Figaro)

Michel Ciment (Positif)

"La Voix humaine" de Pedro Almodovar

▶︎ En VOD et en DVD dès le 19 mars 2021

L’adaptation de la pièce de Jean Cocteau (1930), et l’ultime conversation, au téléphone, entre une femme et son amant qui s’apprête à la quitter.

"Le Procès de Julie Richards" de Larry Peerce (1964)

▶︎ En VOD sur Canal Plus

Un des premiers films sur les difficultés rencontrées aux Etats-Unis par des couples « interraciaux », avec Bernie Hamilton, Richard Mulligan, Harry Bellaver, et Barbara Barrie, qui a reçu pour ce film le prix d’interprétation féminine à Cannes, en 64.

"L’Attaque de la malle-poste", d'Henry Hathaway (1951)

Dans un relais de l’Arizona, un gang guette une diligence transportant cent mille dollars en or et prend des innocents en otages.

"L’Etrange Monsieur Victor", de Jean Grémillon (1938)

▶︎ En VOD sur Universciné ; sur Filmo TV

Victor Agardanne (Raimu), commerçant à Toulon et receleur pour le compte de trois malfaiteurs, commet un meurtre et fait condamner au bagne un innocent, Bastien Robineau (Pierre Blanchar). Sept ans plus tard, Bastien s'évade.

"Les Yeux de Satan", de Sidney Lumet (1972)

Dans un collège catholique, un professeur, Jerome Mailley (James Mason), terrorise les élèves. Bientôt vont avoir lieu d’étranges incidents qui mettent l'établissement sens dessus dessous.

"La Maison de la mort", de James Whale

▶︎ En VOD sur Filmo TV

Un film d’horreur de 1932, avec Boris Karloff, Melvin Douglas, Charles Laughton et Gloria Stuart. Un couple traverse une région isolée du pays de Galles, affronte une tempête et trouve refuge dans une maison hantée.

Les judicieux conseils de nos critiques

Eric Neuhoff : un coffret Outside, de Morris Engel et Ruth Orkin, œuvres complètes (Carlotta).

Michel Ciment : une mini-série en cinq épisodes, Small Axe, de Steve McQueen (Salto).

Camille Nevers : Un soupçon d'amour, de Paul Vecchiali (Epicentre film).

Pierre Murat : un livre, Josef von Sternberg, de Mathieu Macheret (Capricci).