Nos critiques reviennent sur quelques classiques du cinéma : « Contagion », Steven Soderbergh; «Elephant Man», David Lynch; «Le Silence des agneaux», Jonathan Demme; «Close up», Abbas Kiarostami; « Le Cheik blanc », Federico Fellini; « Voyage à deux », Stanley Donen; « Mississippi Burning », Alan Parker.

►►► Les émissions en public dont "Le Masque & la Plume" sont annulées en raison de l'épidémie de COVID-19. Retrouvez tous les détails des annulations à Radio France. Toutefois, vous pouvez toujours suivre et écouter l'émission sur la page du "Masque & la Plume" ou via les podcasts à télécharger sur iTunes et via RSS.

Avec les analyses subtiles de vos chers critiques :

Camille Nevers (Libération)

(Libération) Xavier Leherpeur (7ème Obessession)

(7ème Obessession) Jean-Marc Lalanne (Inrockuptibles)

(Inrockuptibles) Michel Ciment (Positif)

« Contagion », de Steven Soderbergh

« Elephant Man », de David Lynch

« Le Silence des agneaux », de Jonathan Demme

« Close Up », d'Abbas Kiarostami

« Le Cheik blanc », de Federico Fellini

« Voyage à deux », de Stanley Donnen

« Mississipi Burning », Alan Parker

Vos critiques vous conseillent d'autres films à voir en DVD, Blu-ray ou VOD

Camille Nevers : Contes des mille et un Rohmer, de Françoise Etchegaray (Exils).

Contes des mille et un Rohmer, de Françoise Etchegaray (Exils). Jean-Marc Lalanne : un streaming par jour sur Re:voir avec Mardi 24 mars La Cicatrice intérieure, de Philippe Garrel.

Voici les informations pour accéder à l'offre VOD de Re:Voir.

Se rendre sur le site : https://vod.re-voir.com/Se connecter à Vimeo ou Google ou Facebook

Entrer le code suivant au moment de payer : STAYHOME

Le code promo STAYHOME est à insérer au moment du paiement sur Vimeo dans l'onglet PROMO CODE, uniquement pour l'option LOUER (et non ACHAT).L'achat devient gratuit au moment de la validation du code.

Vous pouvez également accéder directement à un payement exonéré en cliquant sur le lien correspondant (ci-dessous) puis entrer le code STAYHOME :

20 mars : Maya Deren, Meshes of the Afternoon https://vimeo.com/r/2xx8/YlhXaTA4Ln

21 mars : Jacques Perconte, Corps https://vimeo.com/r/2xxa/YlhXaTA4Ln

22 mars : Len Lye, Rhythms https://vimeo.com/r/2xxc/YlhXaTA4Ln

23 mars : Holly Fisher, Courts métrages https://vimeo.com/r/2xxe/YlhXaTA4Ln

24 mars : Philippe Garrel, La Cicatrice intérieure https://vimeo.com/r/2xxh/YlhXaTA4Ln

25 mars : Vivian Ostrovsky, Plunge Part 1 https://vimeo.com/r/2xxQ/YlhXaTA4Ln Plunge Part 2 https://vimeo.com/r/2xxO/YlhXaTA4Ln

26 mars : Marcel Hanoun, Une simple histoire https://vimeo.com/r/2xxS/YlhXaTA4Ln

27 mars : Sandy Ding, Night Awake https://vimeo.com/r/2xxU/YlhXaTA4Ln

28 mars : Patrick Bokanowski, Short films https://vimeo.com/r/2xxV/YlhXaTA4Ln

29 mars : Virgil Widrich, Short films https://vimeo.com/r/2xxW/YlhXaTA4Ln

30 mars : Jonas Mekas, Outtakes from the Life of a Happy Man https://vimeo.com/r/2xxX/YlhXaTA4Ln

31 mars : Maurice Lemaître : Films imaginaires https://vimeo.com/r/2xxY/YlhXaTA4Ln