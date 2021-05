Que pensent vos critiques de "Le Silence" de Don DeLillo, "La Beauté dure toujours" d'Alexis Jenni, "James et Nora" d'Edna O’Brien, "Journal amoureux" de Benoîte Groult et de Paul Guimard et de "Komodo" de David Vann ?

Livres : faut-il se laisser tenter par "Le Silence", "La Beauté dure toujours", "James et Nora", "Journal amoureux", "Komodo" ? © Getty / Oliver Helbig

Avec vos critiques

Olivia de Lamberterie (Elle)

Patricia Martin (France Inter)

Michel Crépu (La NRF)

Arnaud Viviant (Transfuge)

"Le Silence" de Don DeLillo

▶︎ Chez Actes Sud

Un dimanche de 2022, à Manhattan, cinq amis – deux couples, un étudiant - doivent se réunir pour regarder à la télé le Super Bowl. Et soudain, c’est la panne, un black-out général. L’écran devient noir, toutes les connexions numériques sont coupées. Et l’avion venu de Paris qui doit amener à New York un couple d’amis est pris dans de violentes turbulences.

"La Beauté dure toujours" d'Alexis Jenni

▶︎ Chez Gallimard

Un romancier veut croire qu’on peut encore écrire sur le grand amour. Il s’inspire de ses amis Felice et Noé, qui filent le parfait amour depuis 12 ans. Et raconte leur histoire à Paris, pendant un été caniculaire, secoué par les manifs des Gilets jaunes.

"James et Nora" d'Edna O’Brien

▶︎ Chez Sabine Wespieser

Portrait du couple James Joyce et Nora Barnacle, une fille de la campagne que l’écrivain a rencontrée à Dublin en juin 1904. Ils partiront pour Zurich, puis Trieste, auront deux enfants, une vie sexuelle “ flamboyante”, connaitront la misère, traverseront des crises violentes, mais restèrent ensemble jusqu’à la mort de Joyce, en 1941.

"Journal amoureux" de Benoîte Groult et Paul Guimard

▶︎ Chez Stock

Benoîte Groult, journaliste à la radio, clame ici son féminisme et entend bien ne pas être gouvernée par son mari. Et Paul Guimard, le futur auteur des “Choses de la vie” court les studios de radio et de cinéma, écrit des poèmes et lit « Fantômas »…

"Komodo" de David Vann

▶︎ Chez Gallmeister

Tracy, que son mari argentin délaisse et que ses jumeaux épuisent, quitte la Californie pour retrouver, en compagnie de sa mère, son frère aîné sur l’île indonésienne de Komodo. Mais le rêve va tourner au cauchemar et les retrouvailles, au jeu de massacre.

