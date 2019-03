Nos critiques reviennent sur l'actualité cinématographique… Qu'ont-ils pensé de "Ma vie avec John F. Donovan" de Xavier Dolan, "Sunset" de Laszlo Nemes, "Dernier amour" de Benoît Jacquot, "Convoi exceptionnel" de Bertrand Blier, "Rebelles" d’Allan Mauduit, "Mon bébé" de Lisa Azuelos et "US" de Jordan Peele ?

Qu'aller voir au cinéma ? Nos critiques vous conseillent © Getty / Adriana Duduleanu / EyeEm

Autour de Jérôme Garcin : Danièle Heymann (Bande à part), Nicolas Schaller (l'Obs), Pierre Murat (Télérama) et Jean-Marc Lalanne (Inrockuptibles)

"Ma vie avec John F. Donovan" de Xavier Dolan

Sortie le 13 mars

Rupert (Jacob Tremblay), jeune acteur gay, se souvient avoir entretenu, quand il avait 11 ans, une correspondance avec John F. Donovan (Kit Harrington), une vedette de sérié télé, aujourd’hui disparue, qui cachait son homosexualité. Une correspondance que Rupert décide de publier, en s’expliquant lors d’une interview à la télé, prétexte à de longs flash-backs. Tous les thèmes de Dolan sont là : la relation mère-fils, l’homosexualité, l’enfance, dans un film en forme de mise en abyme.

"Convoi exceptionnel" de Bertrand Blier

Sortie le 13 mars

Foster (c’est Clavier) est un bourge bien sapé, Taupin (Depardieu) est un déclassé tonitruant qui avoue « J’ai beaucoup merdé ». Les deux doivent aller commettre un meurtre.

« Mais pourquoi ? » demande Depardieu.

« Parce que c'est écrit dans le scénario ! » répond Clavier.

On dirait les Vladimir et Estragon de Beckett enrôlés dans les Tontons flingueurs. Le principe étant que les pages modifiées du scénario leur arrivent chaque jour sur le tournage. Si on retrouve Blier dans les dialogues, les mots d’auteur et le goût de l’absurde, est-ce que ça fait pour autant un film ?

"Us" de Jordan Peele

Sortie le 20 mars

Un thriller horrifique, et deuxième film après Get Out, de l’acteur Jordan Peele, avec Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss.

Une gentille famille (papa, maman et leurs deux enfants) se rendent dans leur maison de vacances où, à la nuit tombée, ils vont être rejoints par des amis et attaqués par de méchants clones. Ça dure deux heures.

"Dernier amour" de Benoît Jacquot

Sortie le 20 mars

Le plus cuisant échec amoureux de Casanova. Le film commence par la fin : Casanova (Vincent Lindon) est vieux, il tient la bibliothèque du château de Dux, en Bohême, et il raconte à une jeunesse l’humiliation qu’il a connue à Londres, en 1763. Quand il débarque en Angleterre, Casanova a 38 ans. Il tombe fou amoureux d’une prostituée, la Charpillon (Stacy Martin). D’abord parce qu’elle lui plaît. Ensuite parce qu’elle lui résiste. Une mésaventure qui a failli le pousser au suicide et qu’il raconte dans Histoire de ma vie.

"Rebelles" d'Allan Mauduit

Sortie le 13 mars

Pour Cécile de France, alias Sandra, le choc est dur : cette ancienne miss Nord-Pas-de-Calais revient au pays avec des coquards et pas de boulot. Elle se fait embaucher dans la conserverie locale de sardines où bossent, à la chaîne, Marilyn (Audrey Lamy) et Nadine (Yolande Moreau). Sandra doit en plus repousser les avances de son chef de service, qui meurt accidentellement. Dans le casier de la victime, les trois rebelles trouvent un sac de billets qu’elles se partagent. Mais c’est compter sans Simon Abkarian, qui est très attaché à cet argent sale...

Une comédie sociale, version Groland, avec un trio de pétroleuses et, en prime, Béatrice Agenin dans le rôle de la mère de Sandra...

"Mon bébé" de Lisa Azuelos

Sortie le 13 mars

Héloïse (Sandrine Kiberlain) a trois enfants, deux aînés qui vivent leur vie et puis la dernière, Jade, 18 ans (Thaïs Alessandrin), qui s’apprête, après son bachot, à aller faire ses études au Canada. Un projet qui stresse beaucoup maman, dont les relations avec sa fille, son « bébé » sont fusionnelles. Elle filme alors avec son iphone les derniers instants qu’elles vont passer ensemble...

"Sunset" de Laszlo Nemes

Sortie le 20 mars

Quatre ans après Le fils de Saul (qui lui valut le Grand prix à Cannes et un Oscar), le Hongrois Laszlo Nemes signe Sunset, un film historique de 2h20 avec Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos. Un film où Nemes utilise le même procédé que dans Saul : caméra subjective, plans serrés, arrière-plans flous, et, pour le spectateur, une expérience sensorielle inédite. On est en 1913, au cœur de l’empire austro-hongrois et à la veille de la Première Guerre mondiale. Irisz, une jeune femme qui a passé son enfance dans un orphelinat, revient à Budapest, où elle espère trouver un emploi dans le magasin de chapeaux que tenaient autrefois ses parents. Commence alors, pour Irisz, une enquête sur ses origines, sur un frère dont elle ne sait rien, sur ses parents disparus dans un incendie criminel, tandis que la vieille Europe s’apprête à basculer dans la guerre...

