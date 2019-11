Nos critiques ont-il aimé les films "J’accuse", de Roman Polanski, "Les Misérables", de Ladj Ly, "Le Mans 66", de James Mangold, "Les Eblouis", de Sarah Suco, "Little Joe", de Jessica Hausner, "Les enfants d’Isadora", de Damien Manivel, "Terminal Sud", de Rabah Ahmeur-Zaimeche ?

"J’accuse", de Roman Polanski

Adapté du roman de Robert Harris, avec Louis Garrel dans le rôle d’Alfred Dreyfus, Jean Dujardin en colonel Picquart, Grégory Gadebois en commandant Hubert Henry, Emmanuelle Seigner, Hervé Pierre, Didier Sandre, Melvil Poupaud, Éric Ruf, Mathieu Amalric, Michel Vuillermoz, Denis Podalydès, Gérard Chaillou en Clemenceau et André Marcon en Zola.

Le film, en partenariat avec France Inter, s’ouvre par la scène de la dégradation de Dreyfus dans la cour de l’Ecole militaire et se termine par sa réhabilitation. Entre temps, on assiste à tous les rebondissements de l’affaire, qui enflamme le pays pendant que le capitaine Dreyfus, accusé de haute trahison, purge sa peine sur l'île du Diable. L’acteur principal du film, ce n’est pas Dreyfus, c’est le colonel Picquart (Jean Dujardin), pourtant antidreyfusard et antisémite, qui, nommé à la tête du contre-espionnage, découvre que les preuves contre Dreyfus ont été fabriquées et qu’il s’agit donc d’une erreur judiciaire. Le film a reçu le Lion d’argent à Venise.

"Les Misérables", de Ladj Ly

C'est le premier film de Ladj Ly, prix du jury à Cannes, avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, sur la vie quotidienne de la brigade anti-criminalité de Clichy-Montfermeil. Elle est, formée de trois flics, dont l’un, Stéphane (Damien Bonnard), débarque de Cherbourg, les deux autres étant Chris, (Alexis Manenti, qui cosigne le scénario) et Gwada (Djebril Zonga). Le film s’ouvre par les scènes de liesse, sur les Champs-Elysées, après la finale de la Coupe du Monde, pour mieux plonger dans la cité des Bosquets, où se mêlent les communautés des Frères musulmans, des Gitans, des Africains, où les trois flics traquent un gamin qui a volé le lionceau d’un cirque. Il suffira d’une bavure, un tir au LBD qu’un drone a filmé, pour que la cité inflammable s’embrase.

"Le Mans 66", de James Mangold

Avec Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal. Matt Damon, c’est le pilote texan Carroll Shelby, vainqueur du Mans en 59, et reconverti, pour des raisons de santé, en concepteur de voitures. Il fut chargé, au milieu des années 60, par la Compagnie Ford, de mettre au point des bolides, capables de damer le pion à l’écurie Ferrari, dont les 24 heures du Mans était la chasse gardée. Shelby choisit, pour piloter le bolide Ford GT40, l’anglais Ken Miles (Christian Bale), une tête brûlée allergique à toute autorité.

"Les Eblouis", de Sarah Suco

C'est le premier film de la comédienne Sarah Suco, avec Camille Cottin, Eric Caravaca, et Jean-Pierre Daroussin qui règne sur une paroisse aux allures de secte. Il s’agit en fait d’une communauté charismatique, inspirée du modèle américain. Sarah Suco connait bien le sujet : elle y a vécu pendant dix ans, avec ses parents. Dans le film, Christine et Frédéric Lourmel (Camille Cottin et Eric Caravaca) entrainent leur progéniture dans une de ces communautés de la province française. Leur aînée, Camille, 12 ans (Céleste Brunnquell), qui rêvait de devenir acrobate dans un cirque, se soumet à cette vie carcérale, jusqu’au jour où, pour sauver ses petits frères, elle finit par se révolter.

"Little Joe", de Jessica Hausner

C'est le cinquième film de l’Autrichienne Jessica Hausner, avec Ben Whislaw, Kerry Fox, et, lauréate du prix d’interprétation féminine : Emily Beecham. Elle est ici Alice, une phytogéticienne qui a développé une nouvelle espèce de fleur, rouge vif. Elle a la vertu de rendre heureux qui la possède et sait lui parler. Alice la baptise Little Joe, prénom de son fils adolescent à qui elle offre cette fleur aux effets secondaires surprenants, pour ne pas dire toxiques.

"Les enfants d’Isadora", de Damien Manivel

Avec Agathe Bonitzer, Manon Carpentier, Marika Rizzi. Un film sur la danseuse Isadora Duncan, dont les deux enfants sont morts noyés, et qui a créé un ballet, "La Mère", que quatre femmes tentent ici de recréer en trois chapitres, trois variations. Damien Manivel est danseur lui-même.

"Terminal Sud", de Rabah Ahmeur-Zaimeche

Avec Ramzy Bedia, Amel Brahim-Djelloul. La trajectoire d’un médecin hospitalier, plongé dans l’atmosphère de terreur et de violence de la décennie noire des années 90, déchiré entre ses sentiments pour sa compagne exilée en France et son sens du devoir. Le pays méditerranéen en question n’étant jamais nommé...

