Patricia Martin (France Inter)

Frédéric Beigbeder (Le Figaro-Magazine)

Jean-Claude Raspiengeas (La Croix)

Arnaud Viviant (Transfuge)

"Combats et métamorphoses d’une femme" d'Edouard Louis

▶︎ Chez Seuil

L’auteur de En finir avec Eddy Bellegueule raconte la vie de sa mère, Monique Bellegueule, ses deux mariages avec des hommes alcooliques et violents, la pauvreté puis la misère et sa métamorphose, quand elle a quitté son village de la Somme et s’est installée à Paris.

"57 rue de Babylone, Paris 7e" d'Alix de Saint-André

▶︎ Chez Gallimard

Au milieu des années 1970, Alix, 17 ans, découvre, grâce à une condisciple du lycée Victor-Duruy, une étrange pension, le « Home Pasteur », situé 57, rue de Babylone, à Paris 7e, où logent notamment le photographe Richard Overstre et Paul Gégauff, futur scénariste de Claude Chabrol.

"Eve à Hollywood" d'Eve Babitz

▶︎ Chez Seuil

Dans cette autobiographie, parue aux Etats-Unis en 1972, on croise Chaplin, Greta Garbo, Marlon Brando, Tony Curtis, et Harrison Ford, on fréquente le célèbre Chateau Marmont et on se drogue « par insouciance ».

"Normal People" de Sally Rooney

▶︎ L’Olivier

L’amitié amoureuse entre deux adolescents, le populaire Connell et l’impopulaire Marianne, depuis leur lycée de province jusqu’à l’université de Dublin. Le roman a inspiré une série qui cartonne.

"Ainsi nous leur faisons la guerre" de Joseph Andras

▶︎ Actes Sud

Le premier livre est, à partir de trois histoires vraies, un pamphlet contre la maltraitance animale. Et le second, un portrait du futur Hô Chi Minh, lorsqu’il vivait à Paris dans les années 1917-1923 et se préparait à faire la révolution en “Indochine”.

