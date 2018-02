Chaque année depuis 1990, les auditeurs du "Masque et la Plume" sont invités à choisir les meilleurs films des productions françaises et étrangères. Voici les résultats pour 2017 !

27e prix des auditeurs du Masque et la Plume, avec le lauréat français, Robin Campillo, pour son film « 120 battements par minute », le producteur-distributeur Alexandre Mallet-Guy (Memento Films) et les critiques Danièle Heymann (Bande à part), Nicolas Schaller (L’Obs) et Jean-Marc Lalanne (Les Inrocks) pour commenter le palmarès 2017.

Films français

1) « 120 battements par minute », Robin Campillo

2) « Au revoir là haut », Albert Dupontel

3) « Visages villages », Agnès Varda et JR

4) « Barbara », Mathieu Amalric

5) « Petit paysan », Hubert Charuel

6) « La Villa », Robert Guediguian

7) « Carré 35 », Eric Caravaca

8) « Grave », Julia Ducournau

9) « Patients », Grand Corps Malade

10) « Le Semeur », Marine Francen

Suivent, dans l’ordre : « Une vie violente », Thierry de Peretti. « Le Redoutable », Michel Hazanavicius. « M », Sara Forestier. « Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc », Bruno Dumont. « Valérian et la cité des milles planètes », Luc Besson. « Le sens de la fête », Eric Toledano et Olivier Nakache. « Jalouse », David et Stéphane Foenkinos. « L'atelier », Laurent Cantet. « Problemos », Eric Judor. « Ava », Léa Mysius...

Films étrangers

1) « Le Caire confidentiel », Tarik Saleh

2) « Faute d'amour », Andrey Zvyagintsev

3) « La La Land », Damien Chazelle

4) « Moonlight », Barry Jenkins

5) « Citoyen d'honneur », Mariano Cohn et Gaston Duprat

6) « The Square », Ruben Ostlund

7) « Un homme intègre », Mohammad Rasoulof

8) « Get out », Jordan Peele

9) « Detroit », Kathryn Bigelow

10) « The Lost City of Z », James Gray

Suivent, dans l’ordre : « Gabriel et la Montagne », Fellipe Barbosa. « Eté 93 », Carla Simon. « I am not your negro », Raoul Peck. « Une famille syrienne », Philippe Van Leeuw. « Dunkerque », Christopher Nolan. « Loving », Jeff Nichols. « Blade Runner 2049 », Denis Villeneuve. « Lions », Garth Davis. « Wind River », Taylor Sheridan. « Corps et âme », Ildiko Enyedi. « Certaines femmes », Kelly Reichardt. « Je danserai si je veux », Maysaloun Hamoud. « Split », Night Shyamalan.

Prochain enregistrement le jeudi 8 mars

Livres avec les critique Patricia Martin (France Inter), Olivia de Lamberterie (Elle), Jean-Claude Raspiengeas (La Croix) et Arnaud Viviant (Transfuge)

« Phénomènes naturels », Jonathan Franzen (L’Olivier)

« Ecoute la ville tomber », Kate Tempest (Rivages)

« L’archipel du chien », Philippe Claudel (Stock)

« La punition », Tahar Ben Jelloun (Gallimard)

« Sainte-Croix-les-Vaches », Vincent Ravalec (Fayard)

Théâtre avec les critiques Fabienne Pascaud (Télérama), Armelle Héliot (Figaro), Jacques Nerson (Obs) et Gilles Costaz (Politis)