Vos critiques vont-ils s'écharper à propos de "Eté 1985" de François Ozon, "Divorce Club" de Michaël Youn, "Abou Leila" d'Amin Sidi-Boumédiène, "Le Sel des larmes" de Philippe Garrel, "La nuit venue" de Frédéric Farrucci. Faut-il (re)voir "Crash" de David Cronenberg et "Nico 1988" de Susanna Nicchiarelli ?

Les critiques du "Masque & la Plume" sur les dernières sorties au cinéma © Getty / Valeria Venezia / EyeEm

Avec vos critiques

Charlotte Lipinska (Vogue)

(Vogue) Xavier Leherpeur (7ème Obsession)

(7ème Obsession) Eric Neuhoff (Le Figaro)

(Le Figaro) Pierre Murat (Télérama)

"Eté 1985" de François Ozon

Un film en partenariat avec France Inter. Avec Félix Fefebvre, Benjamin Voisin, Valeria Bruni-Tedeschi, Isabelle Nanty et Melvil Poupaud. D’après "La Danse du coucou", le roman d’Aidan Chambers. Au Tréport, en Haute-Normandie. Alexis, 16 ans (Félix Lefebvre), parti seul en mer sur un voilier, chavire. David, 18 ans (Benjamin Voisin), vient le sauver. C’est le début d’une aventure amoureuse qui va se terminer de manière tragique.

"Divorce Club" de Michaël Youn

Avec Arnaud Ducret dans le rôle de Ben qui découvre, après 5 ans de mariage, que sa femme le trompe et le plaque. Il emménage chez Patrick (François-Xavier Demaison), avec qui il crée le "Divorce Club". Au générique : Audrey Fleurot, Grégoire Bonnet, Benjamin Biolay, et Michaël Youn.

"Abou Leila" d'Amin Sidi-Boumédiène

Le premier film de l’algérien Amin Sidi-Boumediene, avec Slimane Benouari, Lyes Salem, Azouz Abdelkader. En 1994, l’Algérie est en pleine guerre civile. Le film suit à la trace deux flics, deux amis d’enfance, S., dont la santé physique et mentale est vacillante, et Lofti. Ils partent à la recherche d’un terroriste, Abou Leila, et s’enfoncent jusqu’au fin fond du désert du Sahara. Peu à peu, le thriller politique devient hallucinatoire.

"Le Sel des larmes" de Philippe Garrel

Sur une musique de Jean-Louis Aubert. Un jeune provincial, Luc (Logann Antuofermo), arrive à Paris pour passer le concours d’entrée à l’école Boulle. Dans la rue, Il y rencontre Djemila (Oulaya Amamra) avec qui il vit une aventure. De retour chez son père (André Wilms), il retrouve sa petite amie Geneviève (Louise Chevillotte) alors que Djemila nourrit l’espoir de le revoir. Quand Luc est reçu à l’école Boulle, il repart pour Paris abandonnant derrière lui sa petite amie et l’enfant qu’elle porte…

"La Nuit venue" de Frédéric Farrucci

Le premier film de Frédéric Farrucci. Avec Camelia Jordana, Guang Ho, Xun Liang. On pénètre la mafia chinoise de France avec Jin (Guang Ho), un sans-papier endetté et ancien DJ fan d’électro qui conduit la nuit un VTC pour le compte de mafieux. Il rencontre Naomi (Camelia Jordana), une strip-teaseuse qui sort d’une boite et lui demande d’être, à ses risques et périls, son chauffeur attitré...

"Crash" de David Cronenberg

Ressorti en salles le 8 juillet et en DVD chez Carlotta, "Crash" est un film de 1996 adapté d’une nouvelle de James Ballard. Un couple (James Spader et Deborah Kara Unger) est prêt à tout, y compris provoquer des accidents, pour assouvir une sexualité morbide. Avec aussi Elias Koteas, Holly Hunter, Rosanna Arquette.

"Nico 1988" de Susanna Nicchiarelli

Le biopic, par Susanna Nicchiarelli, de l’icône du Velvet. En 1986, deux ans avant sa mort, à l’âge de 49 ans, elle entame une dernière tournée en soliste à travers l’Europe, combat ses tendances suicidaires, son addiction à l’héroïne, tout en essayant de reconstruire sa relation avec le fils qu’elle a eue d’Alain Delon. Avec la Danoise Trine Dyrholm dans le rôle-titre.

